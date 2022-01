Jorge Javier Vázquez rebautiza a Antonio David Flores: "Le va a sentar fatal"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores continúa. Si en 2021, el exmarido de Rocío Carrasco afirmaba que no quería dar declaraciones a la prensa y que todo lo que tuviera que decir, lo haría a través de su canal de YouTube, ahora esto ha cambiado. Para responder al mote que le ha otorgado el presentador de 'Sálvame' sí se ha asegurado de que sus palabras salieran en televisión.

Jorge Javier Vázquez responde al apodo de Antonio David en 'Sálvame'

El catalán siempre ha hecho pública su animadversión hacia Flores y, de hecho, llegó un momento en el que le llamaba "El penas" en vez de por su nombre. Pero Antonio David no se ha quedado callado ante esto. El malagueño también sacó su ingenio y dijo ante la prensa, con la intención de que sus declaraciones aparecieran en 'Sálvame', que Vázquez era una "vedette de Badalona". Unas palabras que Vázquez se toma como un halago. "En realidad soy un gran artista y lo de 'vedette de Badalona'... a mí me parece un halago", ha asegurado en 'Sábado deluxe'.

De hecho, el conductor del espacio de Mediaset se ha puesto a reflexionar y ha caído en la cuenta de que su mote era mucho más fuerte que el de la antigua pareja de Olga Moreno. "Teniendo en cuenta que lo de 'El penas' ya aparece hasta en la Wikipedia... me parece que lo suyo es algo muy inofensivo realmente. A mí me hace hasta gracia", comentaba Vázquez con sus compañeros de Telecinco.

Los nuevos 'motes' de Vázquez a Flores

Jorge Javier Vázquez piensa que, en esta guerra de motes, Antonio David no tiene nada que hacer contra él. El presentador manifestó su agrado con que se refieran a él como "La vedette de Badalona" y pensó que debía darle un poco de tregua a su contrincante. Por esto, el catalán ya no le va a llamar "El penas", sino que se referirá a él según la relación que mantenga en ese momento. "No voy a referirme más a él como 'El penas', voy a referirme a él únicamente teniendo en cuenta la relación que mantenga. Para mí, ahora, es el novio de Marta Riesco o el exmarido de Olga Moreno". A lo que sus compañeros respondían mostrando su acuerdo: "Le va a sentar fatal".