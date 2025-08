Soraya Arnelas se defiende ante las críticas por su vídeo viral: "Yo no vendo a mis hijas"

Por Sandra Alcaide Barrón |

'Espejo público' contando la respuesta de Soraya Arnelas a sus haters

en algún concurso o programa de televisión, también seprivada a través de las redes sociales. En esta ocasión, la artista compartía un vídeo de su hija Olivia

Sin embargo, lo que la cantante no sabía es que se vídeo iba a acabar siendo viral a nivel mundial. Su publicación, de hace menos de una semana, alcanza ya más de 150 millones de visualizaciones, y casi 14 millones de 'me gustas' entre TikTok e Instagram. Además, ha acabado fomentando un nuevo trend en la red social, en el que otra gente también se ha animado a intentar imitar este baile.

Soraya Arnelas enseñándole el vídeo del pingüino bailando a su hija Olivia

A pesar de todo este éxito, también han sido muchos los que han criticado a Soraya Arnelas por exponer a su hija menor de edad a las redes sociales de esta forma. Por esto, 'Espejo público' hablaba con la cantante y trasladaba su defensa ante los haters. "¿Por este vídeo que me parece de lo más simpático y gracioso le han llovido las críticas?", preguntaba uno de los colaboradores.

A partir de aquí, desde el programa ponían el audio de su llamada con la cantante. "Esto quiero que lo digáis: cualquier persona puede coger cualquier vídeo de cualquier persona, no solamente el mío. Bueno, pues ha tocado con un vídeo de mi hija, pero tengo 50 vídeos de mis hijas en redes sociales. Ha tocado ese, bueno, pues no pasa nada", afirmaba Soraya Arnelas.

Cómo se siente Soraya Arnelas

Soraya Arnelas continuaba defendiéndose y aclaraba sus sentimientos ante todo este ataque repentino. "No me siento nada porque mi hija es maravillosa y divertidísima, tal y como la veis en el vídeo. Yo no vendo a mis hijas, yo no estoy cobrando por ese vídeo. Esto no es una campaña de nada, simplemente se ha viralizado un baile de mi hija que yo comparto cada día con mi gente y con mis seguidores de bien".