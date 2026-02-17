Soy una pringada la lía en su debut en 'El tiempo justo' y exige cómo llamarla o "me suicido en directo"

Por Adrián López Carcelén |

Esty Quesada debutó el lunes 16 de febrero en 'El tiempo justo'. La youtuber será colaboradora habitual del magacín que conduce cada tarde Joaquín Prat en Telecinco y comentará los temas que se traten en la mesa de actualidad. No obstante, durante su primera intervención advirtió que su permanencia en el programa no está asegurada: "Vengo un día a probar, igual no vuelvo".

Su estreno como colaboradora en el programa de Mediaset España ha generado multitud de titulares polémicos que han dado mucho de qué hablar y que dejaron perplejos a los colaboradores. De hecho, Soy una pringada dejó claro a Joaquín y al resto de tertulianos cómo se debían referir a ella: "Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, es mi dead name".

Soy una pringada en 'El tiempo justo'

"Entonces, ¿cómo quieres qué te llame?", preguntó el presentador. "Soy una pringada, mi apellido está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir", afirmó la nueva colaboradora. No contenta con ello, la youtuber mandó un mensaje directo a cámara: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en la nota de suicidio".

Su entrevista con Rosalía

Soy una pringada con Rosalía en el podcast 'Special People Club'

Joaquín Prat preguntó a Esty por su entrevista con Rosalía , a quien la nueva colaboradora no paró de alabar: "". Además, confirmó que ni la cantante ni su equipo impusieron ninguna línea roja. "", dijo el presentador. Esty evitó profundizar en el asunto y tiró de ironía: "".

Esty también lanzó varios titulares en contra de los hombres: "Me molesta un tío en general. Todo lo que haga me molesta". Tanto María Eugenia Yagüe como Marta López, colaboradoras habituales del programa, expresaron su rechazo ante esta afirmación. "No todos los hombres son iguales, no todos tienen como prioridad el fútbol", defendía la exconcursante de 'Gran Hermano'. Finalmente, el nuevo fichaje de 'El tiempo justo' se despedía volviendo a dejar en el aire su continuidad en el programa: "Igual no vuelvo eh".