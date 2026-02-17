FormulaTV
Conectar
Audiencias ‘En tierra lejana’ y ‘Casados a primera vista’ no dejan opción a ‘DecoMasters’

SIN RODEOS

Soy una pringada la lía en su debut en 'El tiempo justo' y exige cómo llamarla o "me suicido en directo"

La youtuber Esty Quesada se estrenó en el programa de Joaquín Prat con titulares muy polémicos.

Soy una pringada la lía en su debut en 'El tiempo justo' y exige cómo llamarla o "me suicido en directo"
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 17 Febrero 2026 10:53 (hace 1 hora)

Programa relacionado

El tiempo justo

El tiempo justo

El tiempo justo

2025 - Act

España

Magazine

Esty Quesada debutó el lunes 16 de febrero en 'El tiempo justo'. La youtuber será colaboradora habitual del magacín que conduce cada tarde Joaquín Prat en Telecinco y comentará los temas que se traten en la mesa de actualidad. No obstante, durante su primera intervención advirtió que su permanencia en el programa no está asegurada: "Vengo un día a probar, igual no vuelvo".

Su estreno como colaboradora en el programa de Mediaset España ha generado multitud de titulares polémicos que han dado mucho de qué hablar y que dejaron perplejos a los colaboradores. De hecho, Soy una pringada dejó claro a Joaquín y al resto de tertulianos cómo se debían referir a ella: "Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, es mi dead name".

Soy una pringada en &#39;El tiempo justo&#39;
Soy una pringada en 'El tiempo justo'
Vídeos FormulaTV

"Entonces, ¿cómo quieres qué te llame?", preguntó el presentador. "Soy una pringada, mi apellido está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir", afirmó la nueva colaboradora. No contenta con ello, la youtuber mandó un mensaje directo a cámara: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en la nota de suicidio".

Su entrevista con Rosalía

Joaquín Prat preguntó a Esty por su entrevista con Rosalía, a quien la nueva colaboradora no paró de alabar: "Muy maja, muy cercana, se quedó mogollón de rato. La entrevista duró y estuvimos un buen rato. Se puso todos los gorros que le propuse. Hicimos pijamada". Además, confirmó que ni la cantante ni su equipo impusieron ninguna línea roja. "Dio mucho que hablar lo de salir fumando", dijo el presentador. Esty evitó profundizar en el asunto y tiró de ironía: "Yo no puedo hablar porque si pudiese hablar saldría en los periódicos. Así que me voy a callar".

Soy una pringada con Rosalía en el podcast &#39;Special People Club&#39;
Soy una pringada con Rosalía en el podcast 'Special People Club'

Esty también lanzó varios titulares en contra de los hombres: "Me molesta un tío en general. Todo lo que haga me molesta". Tanto María Eugenia Yagüe como Marta López, colaboradoras habituales del programa, expresaron su rechazo ante esta afirmación. "No todos los hombres son iguales, no todos tienen como prioridad el fútbol", defendía la exconcursante de 'Gran Hermano'. Finalmente, el nuevo fichaje de 'El tiempo justo' se despedía volviendo a dejar en el aire su continuidad en el programa: "Igual no vuelvo eh".

Ver todos los comentarios (11)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas