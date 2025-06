Los spin-offs de 'The Office' y 'Suits' ya tienen plataforma para estrenarse en España

Por Alejandro Rodera |

SkyShowtime no quiere perderle el pulso al mercado español. En busca de ampliar su base de suscriptores y de retener a sus actuales clientes, la plataforma de streaming de Comcast y Paramount Global, en el cual se incluyen regresos tan esperados como ' Dexter: Resurrección ' o la segunda temporada de ' Poker Face ', así comoy a día de hoy siguen siendo incombustibles.

Como ya se había desvelado previamente, 'Dexter: Resurrección', que es una suerte de continuación directa de 'Dexter: New Blood', estará disponible en SkyShowtime a partir del 12 de septiembre. Por su parte, la nueva entrega de 'Poker Face', uno de los títulos más aclamados de Peacock, llegará el 17 de julio, es decir, más de dos meses después de su lanzamiento original en Estados Unidos, donde arrancó el 8 de mayo. En esta tanda, Natasha Lyonne estará rodeada de estrellas como Cynthia Erivo, Giancarlo Esposito, Kumail Nanjiani o Simon Helberg, entre otros.

Stephen Amell lidera el reparto de 'Suits LA'

El amplio abanico de contenidos de Comcast aportará a SkyShowtime otros dos títulos muy llamativos: 'The Paper' y 'Suits LA'. El primero es el spin-off de 'The Office' centrado en un periódico de provincias en horas bajas. A su redacción acudirá el equipo del documental que años atrás inmortalizó el día a día en Dunder Mifflin. El estreno de 'The Paper' se producirá en otoño, después de que llegue en septiembre a Peacock.

A su vez, 'Suits LA' supone una expansión de la franquicia 'Suits: La clave del éxito' que, pese a haber sido cancelada tras la emisión de su primera temporada en NBC, todavía tenía pendiente su debut en España, el cual se producirá el 28 de agosto. Además, todas las temporadas de 'The Office' y 'Suits' estarán disponibles el 20 de junio y el 17 de julio, respectivamente.

Otros proyectos que desembarcarán en SkyShowtime en el futuro cercano son la tercera temporada de 'Star Trek: Strange New Worlds', prevista para el 4 de agosto, y el nuevo spin-off de 'Navy. Investigación criminal', 'NCIS: Tony & Ziva', que se desplegará en otoño. Asimismo, el universo televisivo de Taylor Sheridan se expandirá a finales de año con la tercera entrega de 'Tulsa King', la cuarta de 'Mayor of Kingstown' y la segunda de 'Landman: Un negocio crudo'. Por último, también destacan los estrenos de la segunda temporada de 'Ted' y novedades como 'All Her Fault', 'Atomic', 'The Iris Affair', 'Devil in Disguise: John Wayne Gacy' y 'El asesinato de JonBenét Ramsey'.

Natasha Lyonne repite al frente de 'Poker Face' en su segunda temporada

Mucho cine y dos apuestas españolas

Más allá de las ficciones internacionales, SkyShowtime también ha resaltado que en otoño se proseguirá la estrategia de producción original española con la comedia 'Nails' y la recién adquirida 'Arcadia'. Otros títulos propios europeos que se irán lanzando serán las polacas 'Glina' y 'Krychowiak: One Step from the Top', la sueca 'Where the Sun Always Shines' y la segunda temporada de la nórdica 'Veronika'. En último lugar, se ha actualizado el calendario cinematográfico, que contará con citas tan importantes como 'Nosferatu' (4 de agosto) y 'The Brutalist' (30 de agosto) tras los lanzamientos de 'Anora' y 'Wicked'.