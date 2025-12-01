Por Julia Almazán Romero |

Hawkins no se entiende sin una fecha clave: el 1959. La obra teatral 'The First Shadow', del universo de 'Stranger Things', se ha convertido en el la pieza que faltaba para entender partes clave del volumen 1 de la temporada 5, pues sitúa a Henry Creel antes de ser 001, revela dónde y cómo despiertan sus poderes y enlaza ese pasado con pistas que la serie ya ha dejado caer, pero todavía no se ha encontrado explicación como la cueva donde se encuentra Max, el catalejo que coge Holly y la Dimensión X.

Henry, invocando su poder en 'Stranger Things'

Primera pieza: la cueva

En la obra, la familia Creel llega a Indiana con un Henry adolescente que no nació con poderes. El detonante ocurrió antes: en unas cuevas en Nevada es donde Henry entró por primera vez en contacto con la Dimensión X, un universo alternativo aún más peligroso que el Mundo del Revés, el lugar de origen de algunas criaturas del Upside Down. Según 'The First Shadow', esa cueva guardaba tecnología robada de los experimentos del gobierno estadounidense en los años 40, aquellos relacionados con el USS Eldridge y el llamado Experimento Filadelfia.

Esos experimentos guardan un punto clave, pues uno de los científicos implicados es el padre del propio Dr. Brenner, más conocido como Papa. Su padre, por su parte, fue el único superviviente del accidente dimensional, regresando con la sangre alterada y nuevas habilidades. Este accidente y todo lo ocurrido en esta misión llevó a Brenner a obsesionarse con encontrar casos similares.

Vecna, enn una escena de 'Stranger Things'

Otras piezas que encajan: el catalejo

La unión de todo este entramado llega cuando un espía ruso huye con parte del material de esos experimentos y lo esconde en la cueva de Nevada. Allí es donde el joven Henry Creel, antes de Hawkins y antes de Vecn, activa accidentalmente ese portal con la Dimensión X. En ese nuevo lugar, su sangre también cambia al entra en contacto con una entidad sombría emparentada con el Azotamentes y regresa con poderes.

La obra también explica cómo Brenner encontró a Henry. El joven dejó allí un catalejo durante su visita a la cueva, y es ese mismo catalejo el que Holly Wheeler sostiene en la temporada 5 al explorar los recuerdos del villano. También se narra la relación de Henry con Patty Newby, hermana adoptiva de Bob. Brenner presiona al adolescente para usar sus poderes contra ella y otros, y Henry pierde el control sin querer. Tras herir a la familia Newby y cometer los crímenes por los que se culpará a su propio padre, Brenner lo encierra y lo convierte oficialmente en 001, anulando sus capacidades con un chip.

La temporada final recoge lo sembrado en el teatro

Henry con sus padres en la obra de teatro de 'Stranger Things'

Todo este origen explica dos claves que la temporada final ya ha activado: el pánico de Vecna a la cueva y el rastro que permitió a Brenner localizarlo después. Asimismo, los hermanos Duffer han explicado que 'The First Shadow' funciona como "tejido conectivo" entre temporadas, pero que no podían permitir que revelara demasiados secretos. Aún así, la quinta temporada ya muestra elementos que vienen directamente de allí.

Todo esto es fundamental para entender por qué Vecna actúa como actúa, qué teme realmente y cuál podría ser la amenaza final que aún no hemos visto del todo. Está claro que lo que anticipa la obra teatral es un desenlace más allá del Upside Down. La Dimensión X podría ser el escenario final del último combate.