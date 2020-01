El sueldazo que propusieron a Cristina Cifuentes por participar en 'Supervivientes'

Estuvo a punto de ser el fichaje estrella de la edición, pero Cristina Cifuentes acabó rechazando la oferta para participar en 'Supervivientes'. Desde luego no ha sido porque BulldogTV y Telecinco no hayan puesto todo de su parte, pues tanto la productora del reality como la cadena estaban dispuestos a poner sobre la mesa una suculenta suma de dinero.

Cristina Cifuentes rechazó participar en 'Supervivientes'

La expresidenta de la Comunidad de Madrid confirmó los rumores sobre esa oferta a la vez que descartaba su posible incorporación: "No participaré en dicho programa", zanjó a través de Twitter, no sin trasladar su "profundo agradecimiento" a ambas partes por el interés mostrado. La pregunta es: ¿a cuánto dinero habría renunciado Cifuentes?

Según fuentes consultadas por el diario ABC, la expolítica del PP habría firmado un precontrato antes de Navidad por valor de dos millones de euros. El acuerdo incluiría, más allá de su participación en el reality en Honduras, varias colaboraciones posteriores en formatos de Telecinco y Cuatro de corte político. Incluso se barajó la posibilidad de que condujese su propio programa de entrevistas.

Desde su círculo cercano aseguran que en principio le ofrecieron 30.000 euros semanales. Sin embargo, al comprobar la expectación creada en torno a su fichaje le habrían subido el caché hasta 45.000, cifras similares a las que cobró en su día Isabel Pantoja.

Sábado deluxe

A pesar de rechazar la oferta de 'Supervivientes', Cifuentes sí decidió visitar el plató de 'Sábado deluxe' el pasado 11 de enero. Ante Jorge Javier Vázquez dio explicaciones de lo sucedido: "He decidido no ir porque yo ya soy una superviviente y además demostrada. Yo he estado ya tres veces al borde de la muerte", explicó la exdirigente madrileña.

A su paso por el programa de Telecinco recordó sus peores momentos, tras su dimisión provocada por la filtración de un vídeo de seguridad en el que aparecía robando cremas de un supermercado. "Sufrí casi dos meses de acoso brutal y desproporcionado como yo no he visto nunca. Mis hijos me han tenido que ver en una situación de mucho sufrimiento", lamentó. Y añadió: "Yo me fui de la política con menos de lo que llegué, vivo de alquiler con lo justo, a ver si otros políticos pueden decir lo mismo".