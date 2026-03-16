Por Redacción |

La semana en 'Sueños de libertad' ha empezado con el capítulo 519, en el que Andrés ha recibido una carta que no esperaba. Nieves ha logrado acercar posturas con Pablo, lo que ha hecho que él se haya sentido aún más culpable. Por su parte, Salva ha explicado a Mabel cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Claudia.

Además, Gabriel ha rechazado de manera contundente la propuesta de Digna, sin darle opción a réplica. Tasio y Paula se han abierto sobre lo ocurrido en su beso y han decidido que es mejor olvidarlo, mientras que Marta ha tenido miedo de haber perdido a Cloe. A su vez, Miguel ha dado a Luz un diagnóstico devastador sobre la salud de su padre que la ha dejado atónita.

Pablo habla con su hijo Miguel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del martes 17 de marzo de 2026, la ficción producida por Diagonal TV para Antena 3, Digna intentará persuadir a Cloe para que vuelva a luchar por su relación con Marta. Por otra parte, Begoña mostrará a Beatriz los secretos de la colonia que tanto le interesa y entonces Claudia le ofrecerá que sea voluntaria de la casa cuna, cosa que Beatriz acepta encantada.

Paula se consuela en Manuela en 'Sueños de libertad'

Carmen y Claudia lograrán acercarse nuevamente, dejando atrás sus antiguos roces. Por otro lado,, decidido a que se aclaren las cosas de una vez por todas. Mientras tanto, Paula echará a llorar frente a Manuela al darse cuenta de que su futuro con Tasio es prácticamente imposible.

Mabel, con cuidado, procurará que Claudia no sufra una desilusión innecesaria con Salva, después de saber que el camarero no tiene intereses románticos con ella. Finalmente, Alberto hará a Luz una propuesta que ella no estará esperando, cambiando de golpe la rutina de ambos.