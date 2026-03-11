'Sueños de libertad' recordará a Fina, abroncará a Tasio y comprenderá la boda de Damián y Digna

Por Redacción |

El amor ha triunfado en 'Sueños de libertad. La boda entre Damián y Digna por fin se ha realizado en el capítulo del miércoles 11 de marzo. La pareja solicitó a los Salazar que actuasen como testigos en su enlace matrimonial para evitar contárselo a sus respectivas familias.

Mientras tanto, el recuerdo de Fina ha comenzado a afectar seriamente la relación entre Marta y Cloe, generando tensiones entre ambas. Por otro lado, Mabel ha mostrado preocupación ante el posible problema o trastorno que podría estar sufriendo su hermano Miguel. Al mismo tiempo, Manuela y Eduardo se han inquietado por la relación entre Tasio y Paula después de verlos juntos. Para terminar el episodio del miércoles, Mabel ha logrado que Claudia finalmente tenga su esperada cita con Salva.

Damián y Pablo Salazar antes de la boda con Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en la entrega del jueves 12 de marzo de 2026, la serie de Antena 3 producida por Diagonal TV celebrará el matrimonio de Damián y Digna con entusiasmo, entendiendo sus prisa y comprendiendo el ansia por casarse de la pareja. Mientras tanto, el encuentro entre Salva y Claudia parecerá avanzar con muy buenas sensaciones, como si todo marchara perfectamente entre ellos.

Claudia y Salva disfrutarán de su cita en 'Sueños de libertad'

Sin embargo, Luz recibirá una noticia inquietante que podría alterar la tranquilidad de la médico. Por otro lado,, obligándolas a afrontar una situación difícil tras los recuerdos de Fina que invadirán a Marta.

A su vez, Carmen acabará decepcionando a Claudia y a Valentina, provocando malestar entre ellas. Finalmente, Pablo se enfrentará a Luz para reprocharle el diagnóstico relacionado con Miguel. Al mismo tiempo, Manuela no dudará en encarar a Tasio y decirle claramente todo lo que piensa sobre su actitud con Paula.