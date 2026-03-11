'Sueños de libertad' recordará a Fina, abroncará a Tasio y comprenderá la boda de Damián y Digna

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #50 de 3.706
- 21
- 4
El amor ha triunfado en 'Sueños de libertad. La boda entre Damián y Digna por fin se ha realizado en el capítulo del miércoles 11 de marzo. La pareja solicitó a los Salazar que actuasen como testigos en su enlace matrimonial para evitar contárselo a sus respectivas familias.
Mientras tanto, el recuerdo de Fina ha comenzado a afectar seriamente la relación entre Marta y Cloe, generando tensiones entre ambas. Por otro lado, Mabel ha mostrado preocupación ante el posible problema o trastorno que podría estar sufriendo su hermano Miguel. Al mismo tiempo, Manuela y Eduardo se han inquietado por la relación entre Tasio y Paula después de verlos juntos. Para terminar el episodio del miércoles, Mabel ha logrado que Claudia finalmente tenga su esperada cita con Salva.
¿Qué pasará mañana?
Ya en la entrega del jueves 12 de marzo de 2026, la serie de Antena 3 producida por Diagonal TV celebrará el matrimonio de Damián y Digna con entusiasmo, entendiendo sus prisa y comprendiendo el ansia por casarse de la pareja. Mientras tanto, el encuentro entre Salva y Claudia parecerá avanzar con muy buenas sensaciones, como si todo marchara perfectamente entre ellos.
A su vez, Carmen acabará decepcionando a Claudia y a Valentina, provocando malestar entre ellas. Finalmente, Pablo se enfrentará a Luz para reprocharle el diagnóstico relacionado con Miguel. Al mismo tiempo, Manuela no dudará en encarar a Tasio y decirle claramente todo lo que piensa sobre su actitud con Paula.