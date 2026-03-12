'Sueños de libertad' acorralará a Gabriel y reconciliará a Digna y Julia

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #50 de 3.710
- 21
- 4
La familia De la Reina ha celebrado la boda entre Damián y Digna en 'Sueños de libertad', que por fin se han dado el "sí, quiero", después de tanto sufrimiento y tanta complicación en su relación. Hablando de amoríos, la "cita" entre Salva y Claudia parece que ha ido viento en popa, pues ambos han descubierto que tienen en común más de lo que pensaban.
Luz ha recibido la noticia de que su padre está gravemente enfermo. Entre tanto, la relación entre Marta y Cloe se resquebraja y la francesa le ha preguntado a su novia si está volviendo a tener sentimientos hacia Fina, dado que cada vez la siente más lejos.
Pablo se ha encarado con Luz después de que Miguel le contara a su familia cuál es su trastorno. Al hombre no le ha gustado el diagnóstico que la doctora le ha hecho a su hijo. Por otro lado, Manuela le ha echado una reprimenda a Tasio después de ver cómo se besó con Paula. Además, Carmen ha decepcionado tanto a Claudia como a Valentina.
¿Qué pasará el viernes?
Después de conocer la enfermedad de su padre, Luz recibirá una terrible noticia. Por otro lado, Nieves y Mabel decidirán mejorar su relación y tender puentes entre ellas. En cuanto a Beatriz, llegará a la fiesta benéfica de sorpresa con una misión muy clara: poner a Gabriel contra las cuerdas. En último lugar, Pablo visitará a Marisol para sorpresa de ella y ambos acabarán acostándose.