Nancho Novo ('Sueños de libertad'): "Mi yo más perverso quiere que Damián cometa algún otro acto de villanía"

Por Almudena M. Lizana |

Tras la celebración del segundo aniversario de 'Sueños de libertad' y de sus 500 capítulos de emisión, la serie diaria producida por Diagonal TV vive también otro importante evento: la boda de Damián y Digna. La pareja, formada por los personajes interpretado por Ana Fernández y Nancho Novo, ha conseguido por fin llegar al altar, dejando atrás todos los secretos y confiando en su amor. Por este motivo, charlamos con el de La Coruña, que nos cuenta cómo ha evolucionado el patriarca de la familia de La Reina y mucho más.

Damián y Digna se casan en 'Sueños de libertad'

¿Cómo lo has vivido este segundo aniversario de 'Sueños de libertad? ¿Pensaste en algún momento que ibais a llegar a más de 500 capítulos con esta serie? ¿Lo podíais llegar a imaginar en algún momento?

Pues lo podía uno llegar a soñar y pues sí, se ha cumplido el sueño.

Damián ha tenido todo un recorrido, un carrusel de emociones y de caracteres a lo largo de la serie. Hemos pasado de comportarnos casi como villanos a ser ahora mismo buenas personas. Y la verdad es que está muy bien porque, como actor, te da la oportunidad de sacar un montón de registros diferentes.

¿Tú qué disfrutas más? ¿Haciendo de villano o de un personaje más tranquilo?

La verdad es que ser villano es muy tentador. Pero está bien el arco del personaje de Damián, que parece que se va reconciliando con la gente. También es agradable que la gente por la calle te diga cosas bonitas en vez de mirarte mal.

Es que eso suele pasar mucho, que los actores que hacéis de personajes malos en series, el público general se queda con esa imagen de vosotros.

Sí, bueno, se queda con la imagen mientras haces la serie y luego ya la cosa se olvida. Salvo que tú solo hagas de villano, entonces sí, claro.

Y ahora Damián está en un momento súperdulce con la boda con Digna, aunque ha costado mucho ese 'sí quiero'.

Sí, ha costado... ¡Joder! Me ha costado matar a su marido. La verdad es que imagino que es un momento muy esperado para muchos espectadores y espero que haya quedado tan bonito como nosotros queremos.

¿Y qué tal es trabajar con Ana Fernández? ¿Qué es lo que has aprendido de ella?

Trabajar con Ana es una delicia, es un gusto, es un placer. Nos conocemos ya hace mucho tiempo, trabajamos juntos hace muchos años cuando éramos muy jóvenes los dos. Y la verdad es que ha sido un recuento maravilloso y con una actriz así siempre aprendes cosas muchas.

La relación de Damián y Digna ha tenido buenos y malos momentos. Y los crímenes, tanto de Jesús como de Don Pedro, han marcado también un antes y un después en ella. ¿Habrá más muertes próximamente?

Pues de momento no te puedo decir, pero que yo sepa, no. No sé, ya lo que nos deparen los guionistas a partir de ahora. Pero de momento que yo sepa, nada. Vivimos en la estabilidad, armonía y felicidad de una pareja bien avenida.

Don Agustín es el encargado de casar a Damián y Digna en 'Sueños de libertad'

Y Gabriel, el sobrino de Damián, tampoco lo pone nada fácil en 'Sueños de Libertad'.

No, no lo pone nada fácil, la verdad es que no. Afortunadamente tenemos un villano contra el que luchar todos. Yo, por desgracia, comparto camerino con él y tengo que aguantar su villanía dentro del camerino. (Risas) La verdad es que es un excelente compañero y nos llevamos muy bien.

¿Y a ti cuál te gustaría que fuese el futuro de tu personaje, ahora que ya se ha dado la boda con Digna?

Pues, si te digo la verdad, mi yo más perverso quisiera que cometiera algún acto de villanía otra vez. Justificado, siempre justificado por algo. Pero me encantaría que se le hiciera un acto así, que le crease remordimientos de conciencia y contradicciones. Por lo demás no sé qué más decirte. Está bien la felicidad de la pareja, pero está bien que algo la rompa, ¿no? Por lo menos para darle picante a la cosa.

Es que está claro que la felicidad está bien, pero un buen drama en una serie diaria está estupendo.

La felicidad está muy bien para la vida real, para la ficción, están bien los conflictos y todo eso. Si no, sería muy aburrido.

En otras series diarias como 'La promesa' o 'Valle salvaje' se han cargado a sus protagonistas. ¿Crees que algo así podría llegar a pasar en 'Sueños de Libertad'?

Largarto, lagarto. Toco madera. Esperemos que no suceda eso. Yo estoy muy a gusto aquí en la serie y espero que ellos también estén a gusto conmigo. Y que no haya ningún giro de guión tan drástico como para eliminarme.

¿Y cómo has vivido tú la incorporación de los nuevos personajes? Imagino que habrá sido también como un aire fresco a la serie.

Sí, la verdad es que siempre esas cosas aportan mucho. Yo lo único que lamento es que con los personajes nuevos tengo contacto con un par de ellos nada más. Básicamente con Pablo. Y con los demás muy poquita cosa. Bueno, con Eduardo también, con el chófer. Pero desgraciadamente, el otro día lo comentaba con Marco H. Medina, que hace de Miguel, que no tenemos nada, nunca hemos tenido una escena juntos y nos apetecería.

Al final hay tantos personajes en una serie diaria como que cuesta coincidir con las tramas, claro.

Y no puede estar uno en todas, evidentemente.

Y se habla mucho del estigma de las series diarias, incluso del público que las ve, despreciando a la audiencia. ¿Qué opinión te merece de a ti esto?

Primero que eso está demostrado y no es cierto. Y segundo que curramos como cabrones. Porque estudiamos mucho y creo que nos merecemos un monumento.

No se tiene como en consideración, pero la grabación de una serie diaria es muy complicada.

No, ya hablando en serio, sí, es un trabajo muy duro, se nota muchísimo la velocidad, pero intentando mantener siempre unas cuotas de calidad en todo lo que hacemos. Tanto en la parte técnica como los actores. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Igual que si fuera una serie de prime time, ¿no? Y luego el estigma ese que dices, pues bueno, ya lo sabíamos antes de empezar.

'Sueños de libertad' triunfa cada tarde en Antena 3

Además del segundo aniversario de 'Sueños de Libertad', también te doy la enhorabuena por esas audiencias que hace la serie. No sé si tú estás al tanto, ¿eres de los que miran las audiencias todas las mañanas?

No, no las miro pero de vez en cuando veo en Instagram cuando hemos batido récords y tal. Hace mucha ilusión porque eso significa que está gustando lo que hacemos. Eso significa que la serie tiene buena salud. Y entonces, pues claro, me pone muy contento, evidentemente. No podría ser de otra manera. Pero no soy de las personas que están pendientes de esas cosas.

Y ya para terminar, ¿tienes alguna otra cosa en el horizonte así, quizás a largo plazo?

Estoy volcado con 'Sueños de libertad', pero eso no quita que el verano pasado hiciera una serie para Disney Plus que se llama 'Olivia', que se estrenará en breve. Yo creo que ahora en marzo o en abril se estrenará 'Olivia'. Y esperemos a ver qué tal va. Y si va bien, pues igual hacemos una segunda temporada este verano también en el parón de 'Sueños de libertad'.

¿Y qué tipo de papel tienes en 'Olivia'?

Pues hago de un hombre, un aceitunero, muy huraño, hostil, poco amigo de la gente y bastante mal encarado, pero un tono así de comedia, ¿vale? Es un tono, lo que llaman ahora dramedia. Es un tono de comedia, pero con toques dramáticos, ¿no? Y nada, estoy ahí con Pablo Chiapella, Kira Miró, Lamine Thior o Fernando Tejero y mucha gente más.