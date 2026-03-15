Por Redacción |

En el episodio del viernes de 'Sueños de libertad', la serie enfrentó a Claudia y Carmen en un tenso encuentro, mientras Digna intentó hacer las paces con Julia y dejar atrás sus diferencias con la pequeña. Al mismo tiempo, Pablo y Nieves hablaron con total sinceridad y pusieron las cartas sobre la mesa para aclarar todo lo que había quedado pendiente en su matrimonio.

Por otro lado, Luz recibió una noticia devastadora que cambió su ánimo por completo. Mientras tanto, Nieves y Mabel trataron de acercar posturas e intentaron tender puentes entre ellas. En plena fiesta benéfica, Beatriz irrumpió de manera inesperada y dejó a Gabriel contra las cuerdas. Finalmente, Pablo sorprendió a Marisol con una visita imprevista y ambos acabaron acostándose.

Xenia Tostado es Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el capítulo 519 de la ficción producida por Diagonal TV que se emitirá el lunes 16 de marzo, Andrés recibirá una carta inesperada que lo dejará completamente desconcertado. Mientras tanto, Nieves intentará limar asperezas con Pablo, aunque ese acercamiento solo hará que él se sienta todavía más culpable por lo ocurrido con Marisol.

Andrés y Valentina, más juntos que nunca en 'Sueños de libertad'

Por su parte,. Al mismo tiempo, Gabriel rechazará con dureza una propuesta que Digna le planteará, sin mostrar la menor intención de ceder en la idea de la nueva mujer de Damián de la Reina.

En paralelo, Tasio y Paula se sentarán a hablar con sinceridad sobre el beso que compartieron y sobre lo que podría significar para ambos, ya que podría cambiarles la vida por completo si vuelven a caer en la tentación. Por otro lado, Marta empezará a temer que quizá haya perdido para siempre a Cloe. Finalmente, Miguel será quien comunique a Luz un diagnóstico demoledor que podría cambiarlo todo.