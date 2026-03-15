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ADELANTO 16 DE MARZO

'Sueños de libertad' aclarará el beso de Tasio y Paula, Nieves apostará por Pablo y Luz se romperá

Salva también dejará claro a Mabel qué es lo que realmente siente por Claudia.

'Sueños de libertad' aclarará el beso de Tasio y Paula, Nieves apostará por Pablo y Luz se romperá
Por RedacciónPublicado: Domingo 15 Marzo 2026 11:57 (hace 10 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #52 de 3.712 Ranking Sueños de libertad

  • 21

  • 4

En el episodio del viernes de 'Sueños de libertad', la serie enfrentó a Claudia y Carmen en un tenso encuentro, mientras Digna intentó hacer las paces con Julia y dejar atrás sus diferencias con la pequeña. Al mismo tiempo, Pablo y Nieves hablaron con total sinceridad y pusieron las cartas sobre la mesa para aclarar todo lo que había quedado pendiente en su matrimonio.

Por otro lado, Luz recibió una noticia devastadora que cambió su ánimo por completo. Mientras tanto, Nieves y Mabel trataron de acercar posturas e intentaron tender puentes entre ellas. En plena fiesta benéfica, Beatriz irrumpió de manera inesperada y dejó a Gabriel contra las cuerdas. Finalmente, Pablo sorprendió a Marisol con una visita imprevista y ambos acabaron acostándose.

Xenia Tostado es Beatriz en &#39;Sueños de libertad&#39;
Xenia Tostado es Beatriz en 'Sueños de libertad'

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Ya en el capítulo 519 de la ficción producida por Diagonal TV que se emitirá el lunes 16 de marzo, Andrés recibirá una carta inesperada que lo dejará completamente desconcertado. Mientras tanto, Nieves intentará limar asperezas con Pablo, aunque ese acercamiento solo hará que él se sienta todavía más culpable por lo ocurrido con Marisol.

Por su parte, Salva decidirá hablar con claridad y explicará a Mabel cuáles son realmente sus sentimientos hacia Claudia. Al mismo tiempo, Gabriel rechazará con dureza una propuesta que Digna le planteará, sin mostrar la menor intención de ceder en la idea de la nueva mujer de Damián de la Reina.

Andrés y Valentina, más juntos que nunca en &#39;Sueños de libertad&#39;
Andrés y Valentina, más juntos que nunca en 'Sueños de libertad'

En paralelo, Tasio y Paula se sentarán a hablar con sinceridad sobre el beso que compartieron y sobre lo que podría significar para ambos, ya que podría cambiarles la vida por completo si vuelven a caer en la tentación. Por otro lado, Marta empezará a temer que quizá haya perdido para siempre a Cloe. Finalmente, Miguel será quien comunique a Luz un diagnóstico demoledor que podría cambiarlo todo.

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