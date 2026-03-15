Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #52 de 3.712
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En el episodio del viernes de 'Sueños de libertad', la serie enfrentó a Claudia y Carmen en un tenso encuentro, mientras Digna intentó hacer las paces con Julia y dejar atrás sus diferencias con la pequeña. Al mismo tiempo, Pablo y Nieves hablaron con total sinceridad y pusieron las cartas sobre la mesa para aclarar todo lo que había quedado pendiente en su matrimonio.
Por otro lado, Luz recibió una noticia devastadora que cambió su ánimo por completo. Mientras tanto, Nieves y Mabel trataron de acercar posturas e intentaron tender puentes entre ellas. En plena fiesta benéfica, Beatriz irrumpió de manera inesperada y dejó a Gabriel contra las cuerdas. Finalmente, Pablo sorprendió a Marisol con una visita imprevista y ambos acabaron acostándose.
¿Qué pasará mañana?
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Ya en el capítulo 519 de la ficción producida por Diagonal TV que se emitirá el lunes 16 de marzo, Andrés recibirá una carta inesperada que lo dejará completamente desconcertado. Mientras tanto, Nieves intentará limar asperezas con Pablo, aunque ese acercamiento solo hará que él se sienta todavía más culpable por lo ocurrido con Marisol.
En paralelo, Tasio y Paula se sentarán a hablar con sinceridad sobre el beso que compartieron y sobre lo que podría significar para ambos, ya que podría cambiarles la vida por completo si vuelven a caer en la tentación. Por otro lado, Marta empezará a temer que quizá haya perdido para siempre a Cloe. Finalmente, Miguel será quien comunique a Luz un diagnóstico demoledor que podría cambiarlo todo.