'Sueños de libertad' sacudirá la relación de Marta y Cloe y celebrará la boda de Damián y Digna

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
'Sueños de libertad' ha sembrado nuevas dudas acerca de la boda entre Damián y Digna en el episodio emitido el martes 10 de marzo. En esta entrega de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, el futuro matrimonio ha arrancado siendo incapaz de cerrar una fecha para la boda, provocando que Digna acuda a Marta para desahogarse. Para calmarla, la De la Reina ha tenido un gran detalle al regalar la pulsera que perteneció a su madre.
Mientras tanto, el romance también ha hecho acto de presencia en la cantina, donde Claudia ha planeado su cita con Salva ahora que tiene vía libre para encontrarse con él, aunque Mabel ha tenido que intervenir para ejercer de alcahueta y que la reunión pueda materializarse. Asimismo, la tensión ha sido evidente entre Tasio y Paula, que se han acercado más que nunca al sobreponerse a la desastrosa cena romántica previa.
En cambio, Valentina no lo está pasando tan bien últimamente, sobre todo por el recuerdo constante de su madre. Por tanto, toma la decisión de llamarla a pesar de haberse prometido no volver a hacerlo. Tampoco están en su mejor momento Beatriz y Álvaro, quien se ha convertido en el nuevo transportista de la fábrica. En último lugar, Luz le ha entregado un estudio a Miguel sobre psicopatía autista y en la casa de los Salazar se ha disparado la tensión tras el último movimiento de Nieves.
¿Qué pasará el miércoles?
La relación entre Marta y Cloe se verá afectada por el recuerdo de Fina, que seguirá muy presente pese a su ausencia. Mabel se preocupará por el posible trastorno que podría padecer su hermano, mientras que Manuela y Eduardo se sentirán inquietos por la relación entre Tasio y Paula. Por último, Mabe conseguirá que Claudia tenga su tan deseada cita con Salva.