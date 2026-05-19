'Sueños de libertad': Brossard mantiene su amenaza de llevarse la fábrica a Marruecos

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' continúa desarrollando sus principales conflictos con un episodio cargado de tensión emocional, decisiones drásticas y nuevos enfrentamientos dentro de Perfumerías De la Reina. La serie diaria de Antena 3 afronta este 20 de mayo una entrega especialmente intensa en la que el futuro de la fábrica y los traumas del pasado amenazan con cambiarlo todo.

Uno de los grandes focos del capítulo estará en la complicada situación empresarial que atraviesa la compañía. Después de la llegada a la fábrica del principal inversor, Antoine Brossard (Gabriel Ignacio), y tras comunicar a la dirección su intención de trasladar la producción a Marruecos, la preocupación se apodera de los accionistas de Perfumerías De la Reina, conscientes de las consecuencias que esta decisión podría tener para el futuro de la empresa y de sus trabajadores.

Gabriel (Oriol Tarrasón) y Don Damián (Nancho Novo) no tardan en reaccionar y se enfrentan directamente al empresario francés para intentar hacerle ver que la vida de muchas familias podría verse gravemente afectada si finalmente lleva a cabo esta decisión.

Mientras tanto, las relaciones personales continúan complicándose.en medio del acercamiento que ambos mantienen desde hace semanas. Sin embargo, esta cercanía, que terminapor la relación que mantiene con Eduardo. La situación promete abrir unentre los personajes.

Don Agustín le da consejos a Tasio sobre su matrimonio con Carmen en 'Sueños de libertad'

Don Agustín le da un consejo a Tasio sobre qué hacer con Carmen

Por otro lado, Tasio (José Milán) sigue intentando asumir las consecuencias de la marcha de Carmen (Candela Cruz) después de descubrir su infidelidad con Paula (Marina Orta). En plena crisis personal, Don Agustín le da un consejo que podría cambiar por completo la situación entre ambos. Las palabras del sacerdote podrían empujar a Tasio a tomar una decisión drástica en un momento especialmente delicado para él.

Además, el episodio mostrará uno de los momentos más duros para Fina (Alba Brunet) desde su regreso. Después de todo lo vivido durante las últimas semanas, la joven sufre un fuerte ataque de ansiedad al enfrentarse de nuevo a recuerdos traumáticos relacionados con Santiago. El pasado vuelve así a perseguir al personaje en una situación que amenaza con desestabilizarla emocionalmente justo cuando intentaba recuperar la normalidad junto a Marta (Marta Belmonte).

Precisamente Marta seguirá muy pendiente de Fina tras su inesperado regreso, aunque todavía existen muchos silencios y aspectos de lo ocurrido que permanecen ocultos. Las secuelas emocionales de todo lo vivido continúan muy presentes y podrían acabar teniendo importantes consecuencias en los próximos capítulos.