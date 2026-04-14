Por Redacción |

Una tarde más, 'Sueños de libertad' tiene enganchados a miles y miles de espectadores que no se pierden ni un solo capítulo en Antena 3. Vamos a revelar qué ocurrirá en la entrega del miércoles, pero antes hay que recordar qué pasó en la del martes, como que Miguel sigue decidido a irse de casa.

Por otro lado, Salva ha intentado declararse a Mabel, a la vez que Manuela ha intercedido por Damián y Digna ante Julia. Además, Mabel le ha confesado a Valentina lo que pasa con Salva, y Andrés se ha sincerado con Begoña sobre su relación con Valentina. Por último, Pelayo ha descubierto las mentiras de Beatriz.

Paula, escuchando a Carmen en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará en el episodio 540?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 15 de abril, Nieves estallará y llamará a Marisol, al mismo tiempo que Begoña se desahogará con Nieves. Pero esto no será todo, pues Carmen, desbordada, perderá los nervios con Paula.

Nieves y Begoña, en 'Sueños de libertad'

Apuntes sobre la serie

Habrá muchas más tramas que continuarán en el capítulo, siendo una de ellas que Pelayo confrontará a Beatriz. Y si todo esto fuera poco,; Salva se declarará a Mabel; y Marta creerá haber encontrado información sobre el paradero de Fina.

'Sueños de libertad' es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera y Lucía Alonso-Allende son coproductores ejecutivos y Joan Noguera director de la misma, mientras que Beatriz Duque y Verónica Viñé son las creadoras de la ficción.