'Sueños de libertad' destapará la relación de Andrés y Valentina y advertirá sobre Begoña

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido un nuevo episodio este martes 7 de abril. En esta entrega de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, los Salazar han pasado por su momento más delicado desde que aparecieron en la colonia. En medio de esta coyuntura, Miguel y Mabel le han pedido explicaciones a su padre tras haber traicionado a Nieves al acostarse con Marisol.

Tasio se ha mostrado intranquilo y ha tratado de encontrar luz en Salva, mientras que Carmen, desconocedora del vínculo entre su marido y Paula, ha perseverado en su lucha por los derechos de las trabajadoras de la fábrica. Por su parte, Beatriz ha irrumpido en la casa de Gabriel y Begoña para desempeñarse como niñera, aunque su verdadera intención es extorsionar al patriarca mientras hace las veces de cuidadora de Juanito.

Digna en 'Sueños de libertad'

Álvaro ha vuelto a cometer sus fechorías habituales y se ha propuesto estafar lo máximo posible en la fábrica, para lo cual ha unido fuerzas con un compinche que debe ayudarle antes de esfumarse del lugar. De este modo, sacaría una jugosa cantidad de dinero y cumpliría con la promesa realizada a Beatriz previamente.

Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá en la sobremesa de Antena 3 el miércoles 8 de abril,, ya que podría poner en peligro sus enrevesados planes de venganza. Mientras tanto,para que Julia vaya a la fiesta de los De la Reina.

Miguel se enterará de que la amante de Pablo no es otra que Marisol, mientras que Manuela avisará a Eduardo acerca de Begoña. Tasio y Paula aclararán de una vez su situación y Begoña se enterará de la relación establecida entre Valentina y Andrés. Por último, Gabriel se atribuirá un mérito que no le corresponde.