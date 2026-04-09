'Sueños de libertad' forzará a Salva a aceptar una invitación de Claudia y Pelayo reconocerá a Beatriz

Por Redacción |

Ya hemos podido disfrutar del capítulo 535 de 'Sueños de libertad' en el que Damián se ha encarado a Gabriel por haberle robado el discurso a Digna. Miguel ha experimentado su primera borrachera y, además, se ha desquitado con su padre. Begoña no sabe cómo comportarse con Andrés.

Por otro lado, también hemos podido comprobar que Beatriz ha sonsacado a Begoña que el suyo no es un matrimonio feliz; que Álvaro ha propuesto otra manera de ganar más dinero a Gorito y que Carmen se ha sorprendido por la actitud de Tasio con David.

¿Qué pasará en el episodio 536?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 10 de abril, Begoña se verá forzada a aceptar un plan familiar. Por su parte, Andrés y Valentina fijarán una cita. Salva se verá obligado a aceptar una invitación de Claudia. Además, Pelayo reconocerá a Beatriz.

Apuntes sobre la serie

Pero esto no será todo lo que veamos en la última entrega de la semana, pues también seremos testigos de cómo Gorito miente a Salva sobre el trabajo y, por otro lado, nos quedaremos con ganas de más en cuanto

'Sueños de libertad' es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera y Lucía Alonso-Allende son coproductores ejecutivos y Joan Noguera director de la misma, mientras que Beatriz Duque y Verónica Viñé son las creadoras de la ficción.