'Sueños de libertad' destapará información perjudicial sobre Damián y mostrará el choque con Gabriel

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido este miércoles 8 de abril su episodio 534 en Antena 3. La ficción diaria, producida por Diagonal TV, ha continuado desarrollando varias de sus tramas más delicadas, con nuevos movimientos que han incrementado la tensión en la colonia. La presencia de Pelayo ha inquietado especialmente a Beatriz, que teme que su plan pueda verse comprometido.

'Sueños de libertad' llega a su capítulo 535 en Antena 3

En paralelo, Begoña ha tratado de convencer a Julia para que acuda a la fiesta de los de la Reina, aunque la situación ha dado un giro cuando ha descubierto por accidente la relación entre Andrés y Valentina. Mientras tanto, Gabriel ha vuelto a actuar en beneficio propio al atribuirse un mérito que no le corresponde, y Manuela ha decidido advertir a Eduardo sobre Begoña, sembrando nuevas sospechas.

Además, Tasio y Paula han afrontado un momento importante tras varios días complicados, logrando aclarar su situación. Por su parte, Miguel ha descubierto que la amante de Pablo es Marisol, una revelación que abre un nuevo escenario en su relación familiar y que deja en el aire cuál será su siguiente paso.

Gabriel dará un paso más al filtrar información en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará en el episodio 535?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 9 de abril,. Este movimiento provocará la reacción de Damián, que no dudará en encararle tras descubrir que le ha robado el discurso a Digna.

Por otro lado, Miguel vivirá una situación límite al experimentar su primera borrachera y desquitarse con su padre. Begoña no sabrá cómo comportarse con Andrés, mientras que Beatriz aprovechará para sonsacarle que su matrimonio no es feliz. Además, Álvaro propondrá a Gorito una nueva forma de ganar más dinero y Carmen se sorprenderá por la actitud de Tasio con David.