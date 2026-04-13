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ADELANTO 13 y 14 DE ABRIL

'Sueños de libertad' mostrará la decisión firme de Miguel y el intento de Salva con Mabel

Manuela intercederá por Damián y Digna ante Julia y Mabel confesará a Valentina lo que ocurre con Salva.

'Sueños de libertad' mostrará la decisión firme de Miguel y el intento de Salva con Mabel
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 13 Abril 2026 12:04 (hace 11 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #104 de 3.714 Ranking Sueños de libertad

  • 23

  • 4

Sesión de fotos de Daniel Tatay para Rísbel Magazine 7 fotos

Posado de Daniel Tatay para Rísbel, con gabardina y gafas de sol Daniel Tatay, apoyado en un coche para Rísbel Magazine Posado de Daniel Tatay sin camiseta para Rísbel Magazine Daniel Tatay, dejando ver parte de su culo en Rísbel Posado de Daniel Tatay para Rísbel desabrochándose los pantalones Daniel Tatay, luciendo bíceps y trasero en Rísbel Magazine Daniel Tatay, con su torso al desnudo para Rísbel

'Sueños de libertad' emite el lunes 13 de abril su episodio 538 en Antena 3. La serie diaria, producida en colaboración con Diagonal TV, sigue avanzando con el desarrollo de sus tramas habituales, marcadas por nuevos movimientos entre varios de sus personajes principales. Claudia se lleva un gran chasco, mientras que Carmen y Damián comienza a planear una sorpresa para Tasio.

&#39;Sueños de libertad&#39; se emite con éxito en la sobremesa de Antena 3
'Sueños de libertad' se emite con éxito en la sobremesa de Antena 3

Por su parte, Mabel pone a Pablo en su sitio, dejando clara su postura en su relación con él. Además, Pablo termina sincerándose por completo con Miguel, en una conversación que ha abierto un nuevo escenario entre ambos personajes. En paralelo, Beatriz consigue que Pelayo se apiade de ella y, además, realiza un descubrimiento relacionado con Begoña y Gabriel.

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En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 14 de abril, Miguel seguirá decidido a abandonar su casa y mantendrá firme su postura. Al mismo tiempo, Salva intentará declararse a Mabel, dando un paso importante en su intención de acercarse a ella.

Salva intentará declararse a Mabel en &#39;Sueños de libertad&#39;
Salva intentará declararse a Mabel en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Manuela intercederá por Damián y Digna ante Julia, tratando de mediar en la situación entre ellos. Además, Mabel le confesará a Valentina lo que ocurre con Salva, poniendo sobre la mesa la situación que está viviendo con él.

Asimismo, el episodio continuará mostrando cómo se desarrollan estas tramas paralelas en la colonia, con distintos personajes afectados por las decisiones que se están tomando.

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