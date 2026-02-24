'Sueños de libertad' enfrentará a Claudia y Valentina y parará los pies a Don Agustín

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido el 24 de febrero de 2026 el capítulo 505, donde Mabel ha tomado una determinación que ha dejado desconcertados a sus padres. Además, Manuela ha sorprendido a Paula y a Tasio compartiendo un instante de clara complicidad. Pablo ha avisado a Miguel acerca de la permanencia de Marisol en Toledo.

En paralelo, Andrés ha encubierto a Tasio frente a Gabriel para evitarle problemas y Claudia ha mostrado su incomodidad por la creciente cercanía entre Mabel y Salva. Don Agustín ha lanzado una acusación especialmente delicada contra Cloe. Por su parte, Gabriel ha intentado llegar a un acuerdo con Beatriz para resolver la situación.

Miguel Salazar, en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio del miércoles 25 de febrero, la ficción producida por Diagonal TV no mostrará demasiado el entusiasmo de Claudia con la llegada de su nueva compañera de habitación; más bien dará la impresión de que la convivencia no le resultará nada sencilla. Desde el primer momento marcará cierta distancia con ella.

Cloe y Marta, en 'Sueños de libertad'

Por su parte,. Además, Pablo decidirá sincerarse con Damián y le revelará una verdad difícil de encajar, algo que podría cambiar su manera de verlo todo.

Mientras tanto, Digna no permitirá que Don Agustín sobrepase los límites y le dejará claro, con firmeza, hasta dónde podrá llegar. No se quedará callada y sabrá imponer respeto cuando la situación lo exija. Miguel, en cambio, centrará su atención en la salud de Claudia y no dejará de inquietarse por cómo avanzará su dolencia, temiendo que las noticias no sean tan positivas como espera.

En otro frente, Salva se topará con un paquete misterioso cuya procedencia no quedará del todo clara. Y Gabriel, fiel a su palabra, cumplirá con lo pactado sin titubeos. La gran incógnita será si Beatriz actuará con la misma lealtad o si, llegado el momento, decidirá tomar otro camino.