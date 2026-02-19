'Sueños de libertad' enfurecerá a las dependientas y sellará un pacto entre Begoña y Gabriel

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido su episodio 502 este jueves 19 de febrero. En la entrega más reciente de la serie de Diagonal TV, Gabriel ha tenido un encuentro inesperado en la lectura del testamento de su fallecida madre, Delia. Ahí se ha topado con Beatriz, la mujer con la que estaba casado en México y a la que hacía años que no veía, por lo que la tensión y los reproches no han tardado en dispararse entre ellos.

Miguel ha hablado con Luz acerca de la oferta de ser el nuevo médico del dispensario y, tras valorar la propuesta, se ha decantado por aceptarla. No obstante, Luz se ha preocupado por el trato que Miguel le da a los pacientes. Mientras tanto, Damián se ha enfrentado a una dura realidad: no cuenta con el capital necesario para dar el pistoletazo de salida a su actividad empresarial.

Gabriel en 'Sueños de libertad'

Nieves le ha contado a Pablo cómo fue su encuentro con Marisol y le ha dejado claro que sabe que se ha afincado en Toledo, mientras que Andrés, todavía dolido por el distanciamiento con Begoña, ha tenido una positiva primera conexión con Valentina. A su vez, Begoña se ha ofrecido como voluntaria de la casa cuna y ha quedado desconcertada con la actitud cariñosa de Gabriel con su hijo.

Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el viernes?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en Atresplayer y se podrá ver en abierto el viernes 20 de febrero en la sobremesa de Antena 3,. En lo que respecta a Miguel, no se sentirá conforme con el contrato que ha recibido por parte de Luz.

Las chicas de la tienda se enfurecerán a causa de un despido improcedente, el cual desatará un ambiente generalizado de malestar y enfado. Damián se negará a recibir un préstamo económico por parte de Digna para lanzar su negocio. Claudia tendrá un encontronazo con Miguel y Pablo recibirá una inesperada visita. Por último, Gabriel y Begoña llegarán a un acuerdo para proteger a sus hijos.