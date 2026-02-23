FormulaTV
Conectar

ADELANTO 24 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' acusará gravemente a Cloe y detectará la complicidad de Paula y Tasio

Gabriel intentará negociar con Beatriz y Mabel tomará una decisión inesperada.

'Sueños de libertad' acusará gravemente a Cloe y detectará la complicidad de Paula y Tasio
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 23 Febrero 2026 16:47 (hace 10 horas)

Serie relacionada

Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #67 de 3.684 Ranking Sueños de libertad

  • 20

  • 4

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' ha arrancado una nueva semana entre muchas tensiones. El episodio emitido este lunes 23 de febrero ha albergado un duro choque entre Gabriel y Cloe. El director ha amenazado sin ambages a la francesa aludiendo a su orientación sexual, aunque ella ha terminado por plantarle cara tras haber generado dudas en Valentina por su comportamiento.

Nieves se ha mostrado muy preocupada por la presencia de Marisol en la colonia, sobre todo porque teme que pueda distraer a Miguel al abrirse viejas heridas. Por su parte, Claudia y Carmen se han despedido de Luz, que está lista para emprender una nueva vida personal y laboral en Barcelona junto a Luis. Además, ambas han aprovechado la emocionante ocasión para criticar al nuevo médico, quien no termina de convencerlas como sucesor.

Beatriz y Gabriel en &#39;Sueños de libertad&#39;
Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad'
Vídeos FormulaTV

Salva le ha ofrecido un consejo a Mabel sobre cómo encauzar su vida, mientras que Nieves le ha ofrecido dinero a joven para que abandone la cantina. En paralelo, Pablo le ha recordado a Marisol el impacto que genera su presencia. A su vez, Begoña se ha sincerado con Luz acerca de la proposición de Andrés, mientras que Beatriz ha amenazado a Gabriel, quien se ha convertido en la víctima de un extorsión.

Valentina y Claudia en &#39;Sueños de libertad&#39;
Valentina y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y que se verá en la sobremesa de Antena 3 el martes 24 de febrero, Mabel tomará una decisión muy inesperada, principalmente para sus padres. Manuela pillará a Paula y a Tasio mientras comparten un momento de genuina complicidad.

Pablo advertirá a Miguel sobre la estancia de Marisol en Toledo y Andrés se encargará de cubrir a Tasio ante un suspicaz Gabriel. Claudia se sentirá celosa por la cercanía que están experimentando Mabel y Salva. Por último, don Agustín esgrimirá una grave acusación dirigida a Cloe y Gabriel hará todo lo posible para tratar de negociar con Beatriz.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas