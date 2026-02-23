'Sueños de libertad' acusará gravemente a Cloe y detectará la complicidad de Paula y Tasio

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha arrancado una nueva semana entre muchas tensiones. El episodio emitido este lunes 23 de febrero ha albergado un duro choque entre Gabriel y Cloe. El director ha amenazado sin ambages a la francesa aludiendo a su orientación sexual, aunque ella ha terminado por plantarle cara tras haber generado dudas en Valentina por su comportamiento.

Nieves se ha mostrado muy preocupada por la presencia de Marisol en la colonia, sobre todo porque teme que pueda distraer a Miguel al abrirse viejas heridas. Por su parte, Claudia y Carmen se han despedido de Luz, que está lista para emprender una nueva vida personal y laboral en Barcelona junto a Luis. Además, ambas han aprovechado la emocionante ocasión para criticar al nuevo médico, quien no termina de convencerlas como sucesor.

Beatriz y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Salva le ha ofrecido un consejo a Mabel sobre cómo encauzar su vida, mientras que Nieves le ha ofrecido dinero a joven para que abandone la cantina. En paralelo, Pablo le ha recordado a Marisol el impacto que genera su presencia. A su vez, Begoña se ha sincerado con Luz acerca de la proposición de Andrés, mientras que Beatriz ha amenazado a Gabriel, quien se ha convertido en la víctima de un extorsión.

Valentina y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de la serie producida en colaboración con Diagonal TV, que ya está disponible en Atresplayer y que se verá en la sobremesa de Antena 3 el martes 24 de febrero,. Manuela pillará a Paula y a Tasio mientras comparten un momento de genuina complicidad.

Pablo advertirá a Miguel sobre la estancia de Marisol en Toledo y Andrés se encargará de cubrir a Tasio ante un suspicaz Gabriel. Claudia se sentirá celosa por la cercanía que están experimentando Mabel y Salva. Por último, don Agustín esgrimirá una grave acusación dirigida a Cloe y Gabriel hará todo lo posible para tratar de negociar con Beatriz.