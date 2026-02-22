Por Redacción |

Carmen no se encuentra del todo cómoda en 'Sueños de libertad' desde que se han mudado a la casa de los De la Reina y ha optado por rehuir a la familia durante el desayuno. Además, en la tienda se ha producido un enfado mayúsculo por parte de las dependientas, quienes no se han callado ante el despido improcedente.

Miguel no está del todo contento con el contrato que le ha hecho Luz para ser médico en la cantina. Además, el joven ha sufrido un encontronazo con Claudia. Por otro lado, Digna le ha ofrecido dinero a Damián para que salve su negocio, pero el patriarca de la familia se ha negado a recibir el préstamo.

Digna y Julia en 'Sueños de libertad'

Pablo se ha quedado totalmente sorprendido cuando ha visto en su casa a Nieves y Marisol juntas. Su mujer, sin saberlo, había invitado a la amante de su marido porque pensaba que esta iba detrás de Miguel. Para terminar, Begoña y Gabriel han sellado un pacto por el bien de sus hijos: darán la apariencia de familia. No obstante, esto ha sido escuchado por Beatriz.

¿Qué pasará el lunes?

Luz habla con Miguel en 'Sueños de libertad'

En el episodio 504 de 'Sueños de libertad', que se emite el lunes 23 de febrero en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV mostrará la incomprensión de Valentina, que no entenderá por qué Cloe deja que Gabriel la pisotee.. Pero el empresario tomará de su propia medicina cuando

Nieves le ofrecerá dinero a Mabel para que deje el trabajo en la cantina. Aquí entrará en juego Salva, quien le dará un consejo a Mabel sobre cómo tomar las riendas de su vida. Y respecto a Miguel, Luz, antes de marcharse para Barcelona, hará lo posible para que este sea más empático con los pacientes. Por último, Pablo será sincero con Marisol y le dirá que su presencia en Toledo le hace daño.