'Sueños de libertad' acercará a Valentina y Andrés y ofrecerá a Begoña como voluntaria

'Sueños de libertad' ha dejado atrás la celebración de su episodio 500 con la emisión de este miércoles 18 de febrero. En esta entrega, la serie producida en colaboración con Diagonal TV ha plasmado la actitud reacia de Begoña ante el intento de Gabriel de empezar a actuar como si fueran una familia unida, algo que ha escamado sobremanera al personaje de Natalia Sánchez.

Esa demostración de desconfianza se ha producido al acometer el traslado a la nueva casa, a la cual se han desplazado Begoña, Gabriel, Julia y Juanito. Pese a cualquier conflicto con Gabriel, Begoña ha demostrado que sus hijos son su absoluta prioridad, hasta el punto de despedirse de Andrés con un agridulce beso. En paralelo, Carmen no se ha terminado de adaptar a la vida en la casa grande, adonde se ha mudado con Tasio.

Miguel ha recibido una carta de un laboratorio que alberga un rechazo, mientras que Gabriel ha abierto una citación notarial para la lectura de un testamento. A su vez, Valentina le ha pedido a Claudia y Carmen que no vayan propagando su secreto, sobre todo porque la llegada de Rodrigo la ha puesto en un estado de alerta incesante. En último lugar, Nieves se ha encontrado con Marisol.

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en Atresplayer y que se verá en la sobremesa de Antena 3 el jueves 19 de febrero,durante la lectura del testamento. Además, Gabriel desconcertará a Begoña con la actitud cariñosa que exhibirá con su hijo. Por otro lado,

Begoña se ofrecerá como voluntaria en la casa cuna y Luz se mostrará muy preocupada con el trato que está teniendo con sus pacientes Miguel, quien aceptará la propuesta de ser médico del dispensario. Damián no contará con el capital económico suficiente como para iniciar su actividad empresarial, mientras que Salva ayudará a Mabel a conseguir que su madre no descubra la mentira.