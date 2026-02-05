'Sueños de libertad' dejará desolada a Mabel con una llamada y Pablo amenazará a Marisol

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #47 de 3.690
- 19
- 4
'Sueños de libertad' ha lanzado su penúltimo episodio de la semana este jueves 5 de febrero. En esta nueva entrega, que se ha visto en la sobremesa de Antena 3, la ficción producida por Diagonal TV ha dejado a Juanito en manos de Luz, ya que Gabriel ha delegado a la hora de realizar los cuidados del pequeño, quien está teniendo serios problemas de salud en las últimas jornadas.
Manuela la he comunicado a Paula cuál ha sido el veredicto acerca de su permanencia una vez superado el período de prueba. Por su parte, Cloe le ha ocultado a Marta una información relevante, ya que no ha querido decirle qué está pasando exactamente entre Rodrigo y Valentina.
Miguel le ha explicado a su madre que ha sufrido un desengaño amoroso que le ha dejado tocado. Mientras tanto, Begoña, junto a Luz y Digna, ha dado con la persona que podría encargarse de cuidar a Juanito para intentar mejorar la delicada situación en la que se encuentra, aunque su estado no ha remontado y se ha vuelto crítico. En último lugar, Valentina finalmente no se ha presentado en el encuentro en el teatro con Carmen y Claudia.
¿Qué pasará el viernes?
Claudia y Carmen se preocuparán por Valentina tras su incomparecencia, pero ella tendrá una actitud esquiva. Miguel se planteará aplicarle un tratamiento bastante drástico a Juanito, pero esa medida no terminará de convencer a Luz. Por último, Mabel recibirá una llamada que la dejará desolada, Pablo amenazará a Marisol y Begoña tomará una decisión sobre su hijo.