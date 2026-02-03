Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #51 de 3.694
- 19
- 4
Marta se ha plantado ante María en 'Sueños de libertad' y le ha sido muy clara, poniéndole los puntos sobre las íes respecto a lo que piensa. Por otro lado, Cloe ha mentido a Rodrigo sobre el lugar en el que se encuentra Valentina. Sin embargo, Marta se ha dado cuenta de que su novia le está ocultando algo.
Claudia ha recibido una invitación que la ha hecho muy feliz. Por su parte, Pablo ha vivido un inesperado encuentro que le ha ayudado a comprender un dato que desconocía sobre su propio pasado. Por último, Begoña está muy preocupada, y es que el estado de salud de Juanito no deja de empeorar.
¿Qué pasará el miércoles?
En el episodio 491 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 4 de febrero en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV seguirá mostrando el empeoramiento de la salud de Juanito. Por eso mismo, Begoña se planteará tomar medidas más serias para que mejore. En cuanto a Manuela, se enterará de que Paula está buscando un nuevo trabajo.
Y hablando de relaciones sentimentales, Miguel realizará un acto de valor y le confesará a Marisol lo que siente por ella. En cambio, Pablo optará por poner tierra de por medio con ella. Para terminar, Damián le hará una oferta a Tasio que lo dejará muy sorprendido.