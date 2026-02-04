FormulaTV
ADELANTO 5 DE FEBRERO

'Sueños de libertad' desengañará a Miguel, Cloe le ocultará algo a Marta y la salud de Juanito será crítica

Valentina no se presentará a la cita en el teatro con Claudia y Carmen.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 4 Febrero 2026 16:47 (hace 29 minutos)

Antena 3 ha avanzando poco a poco en las tramas de 'Sueños de libertad en la emisión del miércoles 4 de febrero de 2026. En su capítulo 491, Begoña ha empezado a plantearse adoptar decisiones extremas si la salud de Juanito no muestra signos de mejoría. Además, Gabriel ha puesto fin a su relación con María tras todo lo ocurrido, descolocándola por completo, y Pablo ha decidido alejarse de Marisol. Al mismo tiempo, Manuela se ha enterado de que Paula ha iniciado la búsqueda de un nuevo trabajo tras lo ocurrido.

En paralelo, Damián le ha lanzado una propuesta inesperada a Tasio. Miguel, más valiente que nunca, se ha declarado a Marisol. Por su parte, María le ha dejado claro a Andrés que no piensa aceptar la nulidad matrimonial, lo que ha llevado a Andrés a verse obligado a tomar medidas drásticas.

Andrés increpa a María en &#39;Sueños de libertad&#39;
Andrés increpa a María en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Vídeos FormulaTV

Ya en el episodio 492 del jueves 5 de febrero de 2026, la ficción producida por Diagonal TV apartará a Luz de las atenciones directas de Juanito, a petición de Gabriel. Al mismo tiempo, Manuela se sentará con Paula para comunicarle el resultado definitivo de su período de prueba, una conversación que marcará un antes y un después en su futuro profesional. Por su parte, Cloe optará por ocultarle a Marta la verdadera situación que atraviesan Valentina y Rodrigo, convencida de que es mejor guardar silencio para evitar más conflictos.

Mientras tanto, Miguel se sincerará con su madre y le confesará el duro desengaño amoroso que acaba de sufrir tras declararse a Marisol. A su vez, Begoña, Luz y Digna fijarán su atención en alguien muy cercano a su entorno que podría tener la clave para ayudar a Juanito y ofrecerle una oportunidad de recuperación que nadie había considerado hasta ahora.

Valentina, muy preocupada por su situación con Rodrigo en &#39;Sueños de libertad&#39;
Valentina, muy preocupada por su situación con Rodrigo en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Valentina no se presentará al encuentro en el teatro con Claudia y Carmen, un plantón que despertará inquietud y muchas preguntas. Todo esto ocurrirá en un momento especialmente delicado, ya que la salud de Juanito empeorará y su estado será crítico, poniendo a todos alerta por posibles complicaciones.

