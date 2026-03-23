Por Redacción |

En 'Sueños de libertad' la semana ha comenzado fuerte con sus tramas. Tras el descanso del fin de semana, los espectadores hemos podido disfrutar ya de cómo avanza cada una de las tramas. Por ejemplo, hemos comprobado que Alberto le ha confirmado a Nieves que desea morirse, aunque en ningún caso quiere ser un problema para Luz.

Alberto, tras confesar que quiere morir en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Marta se ha apoyado en Andrés en un momento difícil, marcado por la ruptura con Cloe, y él le ha explicardo su delicada situación con Valentina. Tasio le ha expuesto a Carmen que Gabriel planea echarle de la compañía y, lejos de hacer autocrítica, ha culpado a su mujer por el enfrentamiento que tuvo con el director.

Además, Marisol ha charlado con Pablo y ha descubierto que no tiene intención de luchar con ella, por lo que se plantea dejar su trabajo para alejarse. Por último, Pablo se ha sincerado con Nieves, Tasio se ha desahogado con Paula y Beatriz ha organizado un plan para meterse en casa de Gabriel.

¿Qué pasará el martes?

Marta pedirá ayuda a Cloe en este capítulo de 'Sueños de libertad'

En el próximo episodio de la serie producida por Diagonal TV, que se emitirá en la sobremesa de Antena 3 el martes 24 de marzo, dará respuesta a las incógnitas que nos ha dejado esta entrega del lunes, siendo uno de los grandes bombazos del

Pero esto no es todo, pues las chicas de la tienda firmarán la petición de equiparación salarial, mientras que Valentina cortará su relación con Andrés. En cuanto al resto de tramas, veremos a Pablo plantarle cara a Gabriel; a Salva ofreciéndole a Claudia ir al cine; y a Marta pidiéndole ayuda a Cloe.