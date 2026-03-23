Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #62 de 3.712
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En 'Sueños de libertad' la semana ha comenzado fuerte con sus tramas. Tras el descanso del fin de semana, los espectadores hemos podido disfrutar ya de cómo avanza cada una de las tramas. Por ejemplo, hemos comprobado que Alberto le ha confirmado a Nieves que desea morirse, aunque en ningún caso quiere ser un problema para Luz.
Por otro lado, Marta se ha apoyado en Andrés en un momento difícil, marcado por la ruptura con Cloe, y él le ha explicardo su delicada situación con Valentina. Tasio le ha expuesto a Carmen que Gabriel planea echarle de la compañía y, lejos de hacer autocrítica, ha culpado a su mujer por el enfrentamiento que tuvo con el director.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Además, Marisol ha charlado con Pablo y ha descubierto que no tiene intención de luchar con ella, por lo que se plantea dejar su trabajo para alejarse. Por último, Pablo se ha sincerado con Nieves, Tasio se ha desahogado con Paula y Beatriz ha organizado un plan para meterse en casa de Gabriel.
¿Qué pasará el martes?
Pero esto no es todo, pues las chicas de la tienda firmarán la petición de equiparación salarial, mientras que Valentina cortará su relación con Andrés. En cuanto al resto de tramas, veremos a Pablo plantarle cara a Gabriel; a Salva ofreciéndole a Claudia ir al cine; y a Marta pidiéndole ayuda a Cloe.