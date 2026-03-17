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ADELANTO 18 DE MARZO

'Sueños de libertad' le contará a Begoña la soltería de Andrés y manipulará a Gabriel en favor de Beatriz

Tasio temerá que Gabriel decida despedirlo y Salva recibirá una inesperada visita.

'Sueños de libertad' le contará a Begoña la soltería de Andrés y manipulará a Gabriel en favor de Beatriz
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 17 Marzo 2026 16:44 (hace 8 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #57 de 3.712 Ranking Sueños de libertad

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'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

Cloe se ha sincerado con Digna sobre la situación que está viviendo con Marta en 'Sueños de libertad'. Sin embargo, la matriarca de los Merino la ha instado a que luche por su amor. Por otro lado, Begoña le ha enseñado la colonia a Beatriz, quien quiere entrar a trabajar en la casa cuna, pero necesita unas referencias de trabajo con niños que no posee.

Carmen le ha pedido a Tasio que la ayude en la misión de lograr la equiparación salarial. Su marido ha accedido a hacer lo posible y ha acabado enfrentándose a Gabriel por este tema. También Carmen ha vivido por fin la reconciliación con Claudia después de un tiempo distanciadas.

Damián hablando con Tasio en &#39;Sueños de libertad&#39;
Damián hablando con Tasio en 'Sueños de libertad'
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Por otro lado, Mabel ha hecho lo posible para que Claudia no se llevara un chasco. En suma, Alberto se ha sincerado con Luz. El padre de la doctora sigue en una situación muy crítica y ha hablado con ella para aclararle que no teme a la muerte y que, incluso, quiere que llegue pronto.

¿Qué pasará el miércoles?

En el episodio 521 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 18 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV mostrará cómo Beatriz utiliza su pasado para manipular a Gabriel. La mujer quiere trabajar en la casa cuna, así que se aprovechará de su exmarido para conseguir su objetivo. Por otro lado, después de la confrontación, Tasio temerá que Gabriel tome represalias y lo acabe despidiendo.

Tasio escuchando preocupado a Damián en &#39;Sueños de libertad&#39;
Tasio escuchando preocupado a Damián en 'Sueños de libertad'

Aunque Damián le animó a tomar un camino y Valentina otro, Andrés se ha decantado por hablar con Begoña y contarle que por fin es un hombre soltero. Pablo verá cómo se le abren dos frentes: por un lado, una pelea con Marisol; por otro, el chantaje al que le someterá Gabriel. Por su parte, Luz le confesará un secreto a Nieves esperando que ella también se sincere. Para terminar, Salva recibirá una visita inesperada.

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