Por Redacción |

Cloe se ha sincerado con Digna sobre la situación que está viviendo con Marta en 'Sueños de libertad'. Sin embargo, la matriarca de los Merino la ha instado a que luche por su amor. Por otro lado, Begoña le ha enseñado la colonia a Beatriz, quien quiere entrar a trabajar en la casa cuna, pero necesita unas referencias de trabajo con niños que no posee.

Carmen le ha pedido a Tasio que la ayude en la misión de lograr la equiparación salarial. Su marido ha accedido a hacer lo posible y ha acabado enfrentándose a Gabriel por este tema. También Carmen ha vivido por fin la reconciliación con Claudia después de un tiempo distanciadas.

Damián hablando con Tasio en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Mabel ha hecho lo posible para que Claudia no se llevara un chasco. En suma, Alberto se ha sincerado con Luz. El padre de la doctora sigue en una situación muy crítica y ha hablado con ella para aclararle que no teme a la muerte y que, incluso, quiere que llegue pronto.

¿Qué pasará el miércoles?

Tasio escuchando preocupado a Damián en 'Sueños de libertad'

En el episodio 521 de 'Sueños de libertad', que se emite el miércoles 18 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV. La mujer quiere trabajar en la casa cuna, así que. Por otro lado, después de la confrontación,y lo acabe despidiendo.

Aunque Damián le animó a tomar un camino y Valentina otro, Andrés se ha decantado por hablar con Begoña y contarle que por fin es un hombre soltero. Pablo verá cómo se le abren dos frentes: por un lado, una pelea con Marisol; por otro, el chantaje al que le someterá Gabriel. Por su parte, Luz le confesará un secreto a Nieves esperando que ella también se sincere. Para terminar, Salva recibirá una visita inesperada.