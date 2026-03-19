'Sueños de libertad' decidirá el futuro de Tasio en la empresa y el de Cloe y Marta en su relación

Por Fernando S. Palenzuela |

Digna ha concedido una entrevista en 'Sueños de libertad' con motivo de su intención de relanzar el perfume "Flor Divina". Por otro lado, Claudia ha invitado al cine a Miguel para iniciar una amistad entre ellos. En suma, Pablo ha aclarado todos los asuntos con Marisol tras sus últimas idas y venidas.

Gabriel se ha personado en casa de los Salazar con la idea de intimidar a Pablo para que acepte su petición de despedir a Tasio. Además, este le ha dado a Beatriz las referencias que necesitaba para la casa cuna bajo la advertencia de que no le cause ningún problema a Begoña.

Damián habla con Tasio sobre su despido en 'Sueños de libertad'

En otro orden de cosas, la llegada de Álvaro no le trae confianza a Salva, que piensa que sus intenciones no son del todo claras. Pero por si esto fuera poco, Gorito le ha pedido un favor. Para terminar, Andrés le ha realizado a Valentina una propuesta que le ha resultado totalmente inesperada.

¿Qué pasará el viernes?

Valentina y Andrés se encuentran en la cantina de 'Sueños de libertad'

En el episodio 523 de 'Sueños de libertad', que se emite el viernes 20 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV. Por otro lado, un comentario de Andrés a Valentina provocará el espanto de esta, que saldrá corriendo. Pablo le revelará a Damiánen la empresa.

Después de haber conseguido las referencias que le habían pedido, Beatriz tendrá una entrevista con Begoña y Claudia para colaborar en la casa cuna. Luz conseguirá finalmente que Nieves se abra con ella y le cuente la verdad sobre el doctor Giralt, de modo que podrá entender por fin por qué Begoña protegía al médico. Cloe decidirá finalmente qué hacer con su relación con Marta tras su reconciliación y el picnic que estaba preparando.