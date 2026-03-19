'Sueños de libertad' decidirá el futuro de Tasio en la empresa y el de Cloe y Marta en su relación

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #63 de 3.712
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Digna ha concedido una entrevista en 'Sueños de libertad' con motivo de su intención de relanzar el perfume "Flor Divina". Por otro lado, Claudia ha invitado al cine a Miguel para iniciar una amistad entre ellos. En suma, Pablo ha aclarado todos los asuntos con Marisol tras sus últimas idas y venidas.
Gabriel se ha personado en casa de los Salazar con la idea de intimidar a Pablo para que acepte su petición de despedir a Tasio. Además, este le ha dado a Beatriz las referencias que necesitaba para la casa cuna bajo la advertencia de que no le cause ningún problema a Begoña.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En otro orden de cosas, la llegada de Álvaro no le trae confianza a Salva, que piensa que sus intenciones no son del todo claras. Pero por si esto fuera poco, Gorito le ha pedido un favor. Para terminar, Andrés le ha realizado a Valentina una propuesta que le ha resultado totalmente inesperada.
¿Qué pasará el viernes?
Después de haber conseguido las referencias que le habían pedido, Beatriz tendrá una entrevista con Begoña y Claudia para colaborar en la casa cuna. Luz conseguirá finalmente que Nieves se abra con ella y le cuente la verdad sobre el doctor Giralt, de modo que podrá entender por fin por qué Begoña protegía al médico. Cloe decidirá finalmente qué hacer con su relación con Marta tras su reconciliación y el picnic que estaba preparando.