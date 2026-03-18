'Sueños de libertad' entrevistará a Digna y entablará una amistad entre Claudia y Miguel

Por Redacción |

Después de la fuerte discusión que tuvieron Gabriel y Tasio por el tema de la desigualdad salarial femenina, el empresario le ha pedido a Pablo en 'Sueños de libertad' que lo apoye en la junta de accionistas en su propuesta de despedir a Tasio. Andrés le ha mostrado a Begoña la carta en donde queda expresado que dispone de la nulidad matrimonial.

Beatriz ha intentado manipular a Gabriel para que la dejen entrar en la casa cuna, pero el empresario se ha defendido recordándole a la mujer con la que trabajó en México y que murió en extrañas circunstancias. Por otro lado, Luz se ha confesado con Nieves con la intención de que esta también le comparta un secreto.

Marta charla con Digna en 'Sueños de libertad'

Una visita inesperada ha alarmado a Salva, que no se imaginaba quién estaba a punto de llegar. Por otra parte, Marisol ha plantado cara a Pablo después de los últimos sucesos que han vivido juntos. Para terminar, Gabriel ha buscado el modo de chantajear a Pablo para conseguir sus objetivos.

¿Qué pasará el jueves?

Gabriel visita a Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

En el episodio 522 de 'Sueños de libertad', que se emite el jueves 19 de marzo en Antena 3, la serie producida por Diagonal TVdespués de la confrontación que ambos han vivido. Por su lado,y seguir adelante con su proyecto de relanzar "Flor Divina".

Salva no se sentirá cómodo con Álvaro y sospechará de que las intenciones de este no son del todo claras. Por su parte, Andrés le realizará una propuesta a Valentina que la mujer no se esperaba para nada. Claudia y Miguel comenzarán a entablar una amistad y conectar entre ellos. Por último, Gorito le pedirá un favor a Salva.