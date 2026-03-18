'Sueños de libertad' entrevistará a Digna y entablará una amistad entre Claudia y Miguel

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #56 de 3.712
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Después de la fuerte discusión que tuvieron Gabriel y Tasio por el tema de la desigualdad salarial femenina, el empresario le ha pedido a Pablo en 'Sueños de libertad' que lo apoye en la junta de accionistas en su propuesta de despedir a Tasio. Andrés le ha mostrado a Begoña la carta en donde queda expresado que dispone de la nulidad matrimonial.
Beatriz ha intentado manipular a Gabriel para que la dejen entrar en la casa cuna, pero el empresario se ha defendido recordándole a la mujer con la que trabajó en México y que murió en extrañas circunstancias. Por otro lado, Luz se ha confesado con Nieves con la intención de que esta también le comparta un secreto.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Una visita inesperada ha alarmado a Salva, que no se imaginaba quién estaba a punto de llegar. Por otra parte, Marisol ha plantado cara a Pablo después de los últimos sucesos que han vivido juntos. Para terminar, Gabriel ha buscado el modo de chantajear a Pablo para conseguir sus objetivos.
¿Qué pasará el jueves?
Salva no se sentirá cómodo con Álvaro y sospechará de que las intenciones de este no son del todo claras. Por su parte, Andrés le realizará una propuesta a Valentina que la mujer no se esperaba para nada. Claudia y Miguel comenzarán a entablar una amistad y conectar entre ellos. Por último, Gorito le pedirá un favor a Salva.