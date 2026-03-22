'Sueños de libertad' urdirá un plan para colarse en casa de Gabriel y sincerará a Pablo

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #54 de 3.712
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'Sueños de libertad' cerró otro ciclo semanal con su episodio 523. La emisión del viernes 20 de marzo rompió la relación entre Cloe y Marta mientras ambas mantenían una cita idílica. Pese a su buena sintonía, la francesa era más que consciente del peso del recuerdo de Fina y tomó la decisión de poner distancia entre ambas, rindiéndose ante la evidencia del bagaje que cargaba la De la Reina.
Gabriel se enfrentó a Digna tras repasar su entrevista en la prensa, puesto que sentía que se había propasado al pretender hacer de menos su rol como director de la fábrica. Ante ese estallido, Damián acabó echándole de la casa familiar. Mientras tanto, Pablo decidió apoyar a Gabriel con respecto al despido de Tasio, en un movimiento desesperado para que Nieves no se enterara de su aventura con Marisol.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Al fin y al cabo, Gabriel tenía las fotos que demostraban ese lío amoroso y no dudó en usarlas para presionar a Pablo, por lo que el Salazar se vio acorralado y, finalmente, optó por contarle la verdad sobre el chantaje a Damián. En paralelo, Valentina no se presentó al encuentro con Andrés al revivir el trauma con Rodrigo, mientras que Claudia recibió a Beatriz en la casa cuna. En último lugar, Nieves le contó a Luz que no podía darle los medicamentos necesarios para acabar con la vida de su padre.
¿Qué pasará el lunes?
Tasio le expondrá a Carmen que Gabriel planea echarle de la compañía y, lejos de hacer autocrítica, culpará a su mujer por el enfrentamiento que tuvo con el director. Además, Marisol charlará con Pablo y descubrirá que no tiene intención de luchar con ella, por lo que se planteará dejar su trabajo para alejarse. Por último, Pablo se sincerará con Nieves, Tasio se desahogará con Paula y Beatriz organizará un plan para meterse en casa de Gabriel.