'Sueños de libertad' urdirá un plan para colarse en casa de Gabriel y sincerará a Pablo

Por Redacción |

'Sueños de libertad' cerró otro ciclo semanal con su episodio 523. La emisión del viernes 20 de marzo rompió la relación entre Cloe y Marta mientras ambas mantenían una cita idílica. Pese a su buena sintonía, la francesa era más que consciente del peso del recuerdo de Fina y tomó la decisión de poner distancia entre ambas, rindiéndose ante la evidencia del bagaje que cargaba la De la Reina.

Gabriel se enfrentó a Digna tras repasar su entrevista en la prensa, puesto que sentía que se había propasado al pretender hacer de menos su rol como director de la fábrica. Ante ese estallido, Damián acabó echándole de la casa familiar. Mientras tanto, Pablo decidió apoyar a Gabriel con respecto al despido de Tasio, en un movimiento desesperado para que Nieves no se enterara de su aventura con Marisol.

Damián en 'Sueños de libertad'

Al fin y al cabo, Gabriel tenía las fotos que demostraban ese lío amoroso y no dudó en usarlas para presionar a Pablo, por lo que el Salazar se vio acorralado y, finalmente, optó por contarle la verdad sobre el chantaje a Damián. En paralelo, Valentina no se presentó al encuentro con Andrés al revivir el trauma con Rodrigo, mientras que Claudia recibió a Beatriz en la casa cuna. En último lugar, Nieves le contó a Luz que no podía darle los medicamentos necesarios para acabar con la vida de su padre.

Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de la serie producida por Diagonal TV, que se emitirá en la sobremesa de Antena 3 el lunes 23 de marzo,, aunque en ningún caso quiere ser un problema para Luz. Marta se apoyará en Andrés en un momento difícil,, y él le explicará su delicada situación con Valentina.

Tasio le expondrá a Carmen que Gabriel planea echarle de la compañía y, lejos de hacer autocrítica, culpará a su mujer por el enfrentamiento que tuvo con el director. Además, Marisol charlará con Pablo y descubrirá que no tiene intención de luchar con ella, por lo que se planteará dejar su trabajo para alejarse. Por último, Pablo se sincerará con Nieves, Tasio se desahogará con Paula y Beatriz organizará un plan para meterse en casa de Gabriel.