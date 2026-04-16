Por Redacción |

Nieves ha estallado en el capítulo del miércoles de 'Sueños de libertad' y ha llamado a Marisol. Además, Begoña se ha desahogado con Nieves, y Carmen, desbordada, perdido los nervios con Paula. Además, Pelayo se ha confrontado a Beatriz, Miguel ha tomado una decisión definitiva sobre irse de casa, Salva se ha declarado a Mabel, y Marta cree haber encontrado información sobre el paradero de Fina.

¿Qué pasará el jueves?

Y como nos hemos quedado con ganas, vamos a descubrir qué va a ocurrir en los capítulos del jueves y el viernes. Arrancamos por el 541, que se emite el jueves 16 de abril y en el que Nieves y Pablo llegarán a un acuerdo y Begoña le hará una inesperada propuesta a Beatriz.

Una de las escenas de 'Sueños de libertad' en su capítulo 541

El negocio de Álvaro y Gorito saldrá mejor de lo previsto, y por otro lado, Miguel y Claudia disfrutarán de la compañía mutua. Otras tramas serán la protagonizada por Tasio, consolando a Paula tras un altercado con Ángel, la de Salva intentando tender puentes con Claudia, y la de Pelayo tomando una decisión sobre el asunto de Fina.

¿Qué pasará el viernes?

Begoña, al hacerte una inesperada propuesta a Beatriz, en 'Sueños de libertad'

Despediremos la semana con el capítulo 542, que Antena 3 ofrecerá en la sobremesa del viernes 17 de abril. Será entonces cuando Tasio no se presente en la comida en su honor. Pero es que además,

Por otro lado, los espectadores podremos disfrutar al comprobar cómo Carmen le canta las cuarenta a Tasio. Digna intentará que Julia perdone a Damián; Pablo deberá enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe, y Pelayo reconocerá a Álvaro.