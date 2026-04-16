Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #80 de 3.718
- 23
- 4
Nieves ha estallado en el capítulo del miércoles de 'Sueños de libertad' y ha llamado a Marisol. Además, Begoña se ha desahogado con Nieves, y Carmen, desbordada, perdido los nervios con Paula. Además, Pelayo se ha confrontado a Beatriz, Miguel ha tomado una decisión definitiva sobre irse de casa, Salva se ha declarado a Mabel, y Marta cree haber encontrado información sobre el paradero de Fina.
¿Qué pasará el jueves?
Y como nos hemos quedado con ganas, vamos a descubrir qué va a ocurrir en los capítulos del jueves y el viernes. Arrancamos por el 541, que se emite el jueves 16 de abril y en el que Nieves y Pablo llegarán a un acuerdo y Begoña le hará una inesperada propuesta a Beatriz.
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El negocio de Álvaro y Gorito saldrá mejor de lo previsto, y por otro lado, Miguel y Claudia disfrutarán de la compañía mutua. Otras tramas serán la protagonizada por Tasio, consolando a Paula tras un altercado con Ángel, la de Salva intentando tender puentes con Claudia, y la de Pelayo tomando una decisión sobre el asunto de Fina.
¿Qué pasará el viernes?
Por otro lado, los espectadores podremos disfrutar al comprobar cómo Carmen le canta las cuarenta a Tasio. Digna intentará que Julia perdone a Damián; Pablo deberá enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe, y Pelayo reconocerá a Álvaro.