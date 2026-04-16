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'Sueños de libertad' descubrirá a Gabriel que Beatriz tiene un amante y Tasio no irá a la comida en su honor

Pablo deberá enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe en la entrega del viernes.

'Sueños de libertad' descubrirá a Gabriel que Beatriz tiene un amante y Tasio no irá a la comida en su honor
Por RedacciónPublicado: Jueves 16 Abril 2026 12:01 (hace 8 horas)

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Sueños de libertad

Sueños de libertad

2024 - Act

España 2 temporadas 314 capítulos

Drama

6,9

Popularidad: #80 de 3.718 Ranking Sueños de libertad

  • 23

  • 4

Nieves ha estallado en el capítulo del miércoles de 'Sueños de libertad' y ha llamado a Marisol. Además, Begoña se ha desahogado con Nieves, y Carmen, desbordada, perdido los nervios con Paula. Además, Pelayo se ha confrontado a Beatriz, Miguel ha tomado una decisión definitiva sobre irse de casa, Salva se ha declarado a Mabel, y Marta cree haber encontrado información sobre el paradero de Fina.

¿Qué pasará el jueves?

Y como nos hemos quedado con ganas, vamos a descubrir qué va a ocurrir en los capítulos del jueves y el viernes. Arrancamos por el 541, que se emite el jueves 16 de abril y en el que Nieves y Pablo llegarán a un acuerdo y Begoña le hará una inesperada propuesta a Beatriz.

Una de las escenas de &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39; en su capítulo 541
Una de las escenas de 'Sueños de libertad' en su capítulo 541
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El negocio de Álvaro y Gorito saldrá mejor de lo previsto, y por otro lado, Miguel y Claudia disfrutarán de la compañía mutua. Otras tramas serán la protagonizada por Tasio, consolando a Paula tras un altercado con Ángel, la de Salva intentando tender puentes con Claudia, y la de Pelayo tomando una decisión sobre el asunto de Fina.

¿Qué pasará el viernes?

Despediremos la semana con el capítulo 542, que Antena 3 ofrecerá en la sobremesa del viernes 17 de abril. Será entonces cuando Tasio no se presente en la comida en su honor. Pero es que además, Gabriel descubrirá también en esta entrega que que Beatriz tiene un amante.

Begoña, al hacerte una inesperada propuesta a Beatriz, en &amp;#39;Sueños de libertad&amp;#39;
Begoña, al hacerte una inesperada propuesta a Beatriz, en 'Sueños de libertad'

Por otro lado, los espectadores podremos disfrutar al comprobar cómo Carmen le canta las cuarenta a Tasio. Digna intentará que Julia perdone a Damián; Pablo deberá enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe, y Pelayo reconocerá a Álvaro.

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