En el capítulo 424 de 'Sueños de libertad', Luz había informado a la familia que existía la posibilidad de que Andrés despertara del coma. A su vez, Cristina había apoyado a Luis en su decisión de no vender las patentes, pero Marta y Tasio terminaron descubriéndolo y lo enfrentaron por haberles ocultado la verdad. Mientras tanto, Begoña había recibido con alegría la noticia sobre Andrés, sin imaginar las secuelas que podría sufrir al recobrar la conciencia.

Por otro lado, Carmen se había encontrado con David y más tarde le contó el encuentro a Tasio, aunque decidió callar el vínculo que los unía. Gaspar y Claudia habían alentado a los obreros a luchar por revertir la situación crítica de la fábrica. En medio de todo, Gabriel, dominado por el miedo a que Andrés despertara, tomó una decisión temeraria que cambiaría el rumbo de los acontecimientos.

¿Qué pasará mañana?

Ya en el episodio 425 de la ficción producida por Diagonal TV que se emitirá el miércoles 28 de octubre de 2025, María se enfrentará a Gabriel en el hospital, decidida a exigirle explicaciones por todo lo ocurrido. Mientras tanto, Damián rechazará las condiciones impuestas por Massina, por lo que Tasio propondrá que la decisión final se someta en la junta. Digna, preocupada por el futuro, le confesará a Luz sus inquietudes sobre el matrimonio de Begoña con Gabriel, temiendo que no sea lo que aparenta.

Por otro lado,y aclarar algunos asuntos pendientes. La cooperativa continuará ganando el respaldo de más trabajadores, con la esperanza de lograr que Tasio cambie de postura y apoye su causa.

Antes de marcharse, Irene se despedirá de Damián y le hará una pregunta inesperada que lo dejará pensativo. Damián, convencido de que los accionistas votarán en contra de la venta, empezará a notar señales de duda entre ellos. En medio de todo, Gabriel recibirá una noticia decisiva que lo dejará acorralado y lo obligará a reconsiderar sus próximos pasos.