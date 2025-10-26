Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #29 de 3.680
- 16
- 4
'Sueños de libertad' está pendiente del futuro de la fábrica, que es toda una incertidumbre desde la explosión. Por esto, Tasio ha recibido una llamada muy extraña que puede que cambie el futuro de la empresa, mientras que Marta le ha pedido ayuda a Pelayo para evitar la quiebra de esta. Digna, por su parte, se quedó totalmente impresionada al descubrir el embarazo de Begoña.
Además, esta última ha sido incapaz de ocultar ante ella los sentimientos que aún sigue teniendo por Andrés. Mientras tanto, Claudia ha tomado una decisión fundamental respecto a su futuro con Raúl y Gabriel ha tratado de convencer a Tasio y Damián para que tengan en cuenta la oferta de los grandes almacenes italianos para salvar de la ruina a la empresa.
Gaspar presionó a Tasio para que le contara la verdad sobre la delicada situación de la empresa. Por su parte, el abogado le ha pedido a Begoña que deje de atacar a María con sus sospechas sobre su mejoría de salud. Por otro lado, Irene decidió algo muy importante respecto a su destino.
¿Qué pasará el lunes?
David, uno de los obreros de la sala de máquinas, y Chema se cruzarán, hallando sin querer un descubrimiento clave entre ellos. Mientras tanto, Gabriel se mostrará inquieto y preocupado por su futuro hijo y Manuela, gracias a estar espabilada, descubrirá un nuevo secreto de la casa. Por último, Tasio regañará a David sin saber cómo es su relación con Carmen, y Digna apoyará a Marta en el hospital, coincidiendo con el surgimiento de una pequeña esperanza.