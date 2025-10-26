FormulaTV
ADELANTO 27 DE OCTUBRE

'Sueños de libertad' teorizará sobre el embarazo de Begoña y guiará a Damián hacia la oferta de los italianos

Gabriel mostrará una inquietante preocupación por su futuro hijo y Tasio regañará a David sin saber qué relación tiene con Carmen.

©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Domingo 26 Octubre 2025 10:00 (hace 58 minutos)

'Sueños de libertad', en imágenes 8 fotos

Natalia Sánchez, Amanda Cárdenas y Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Marta Belmonte y Guillermo Barrientos en 'Sueños de libertad' Natalia Sánchez y Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' Daniel Tatay en 'Sueños de libertad' Begoña Montes y Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' Alain Hernández y Natalia Sánchez en 'Sueños de libertad' Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' está pendiente del futuro de la fábrica, que es toda una incertidumbre desde la explosión. Por esto, Tasio ha recibido una llamada muy extraña que puede que cambie el futuro de la empresa, mientras que Marta le ha pedido ayuda a Pelayo para evitar la quiebra de esta. Digna, por su parte, se quedó totalmente impresionada al descubrir el embarazo de Begoña.

Además, esta última ha sido incapaz de ocultar ante ella los sentimientos que aún sigue teniendo por Andrés. Mientras tanto, Claudia ha tomado una decisión fundamental respecto a su futuro con Raúl y Gabriel ha tratado de convencer a Tasio y Damián para que tengan en cuenta la oferta de los grandes almacenes italianos para salvar de la ruina a la empresa.

Tasio habla con Gaspar en &#39;Sueños de libertad&#39;
Tasio habla con Gaspar en 'Sueños de libertad'
Vídeos FormulaTV

Gaspar presionó a Tasio para que le contara la verdad sobre la delicada situación de la empresa. Por su parte, el abogado le ha pedido a Begoña que deje de atacar a María con sus sospechas sobre su mejoría de salud. Por otro lado, Irene decidió algo muy importante respecto a su destino.

¿Qué pasará el lunes?

En el episodio 423 de 'Sueños de libertad', que se emitirá el lunes 27 de octubre en la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV contará la mentira de Gabriel a Damián, que le ocultará el embarazo de Begoña. María, por su parte, creerá que hay algo oculto en el embarazo de esta. Por otro lado, Manuela intentará levantar los ánimos de Claudia tras su ruptura con Raúl. Gabriel convencerá a Damián para que descarte a Floral y finalmente sí tenga en cuenta a los grandes almacenes como opción para la venta de la empresa.

Tasio se encuentra con varios trabajadores en la cantina en &#39;Sueños de libertad&#39;
Tasio se encuentra con varios trabajadores en la cantina en 'Sueños de libertad'

David, uno de los obreros de la sala de máquinas, y Chema se cruzarán, hallando sin querer un descubrimiento clave entre ellos. Mientras tanto, Gabriel se mostrará inquieto y preocupado por su futuro hijo y Manuela, gracias a estar espabilada, descubrirá un nuevo secreto de la casa. Por último, Tasio regañará a David sin saber cómo es su relación con Carmen, y Digna apoyará a Marta en el hospital, coincidiendo con el surgimiento de una pequeña esperanza.

