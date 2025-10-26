Por Sandra Alcaide Barrón |

'Sueños de libertad' está pendiente del futuro de la fábrica, que es toda una incertidumbre desde la explosión. Por esto, Tasio ha recibido una llamada muy extraña que puede que cambie el futuro de la empresa, mientras que Marta le ha pedido ayuda a Pelayo para evitar la quiebra de esta. Digna, por su parte, se quedó totalmente impresionada al descubrir el embarazo de Begoña.

Además, esta última ha sido incapaz de ocultar ante ella los sentimientos que aún sigue teniendo por Andrés. Mientras tanto, Claudia ha tomado una decisión fundamental respecto a su futuro con Raúl y Gabriel ha tratado de convencer a Tasio y Damián para que tengan en cuenta la oferta de los grandes almacenes italianos para salvar de la ruina a la empresa.

Tasio habla con Gaspar en 'Sueños de libertad'

Gaspar presionó a Tasio para que le contara la verdad sobre la delicada situación de la empresa. Por su parte, el abogado le ha pedido a Begoña que deje de atacar a María con sus sospechas sobre su mejoría de salud. Por otro lado, Irene decidió algo muy importante respecto a su destino.

¿Qué pasará el lunes?

Tasio se encuentra con varios trabajadores en la cantina en 'Sueños de libertad'

En el episodio 423 de 'Sueños de libertad', queen la sobremesa de Antena 3, la serie de Diagonal TV contará la mentira de Gabriel a Damián, que le ocultará el embarazo de Begoña. María, por su parte,. Por otro lado, Manuela. Gabriel convencerá a Damián para que descarte a Floral y finalmente sí tenga en cuenta a los grandes almacenes como opción para la venta de la empresa.

David, uno de los obreros de la sala de máquinas, y Chema se cruzarán, hallando sin querer un descubrimiento clave entre ellos. Mientras tanto, Gabriel se mostrará inquieto y preocupado por su futuro hijo y Manuela, gracias a estar espabilada, descubrirá un nuevo secreto de la casa. Por último, Tasio regañará a David sin saber cómo es su relación con Carmen, y Digna apoyará a Marta en el hospital, coincidiendo con el surgimiento de una pequeña esperanza.