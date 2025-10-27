FormulaTV
ADELANTO 28 DE OCTUBRE

'Sueños de libertad' anunciará la posible vuelta de Andrés del coma, lo que despertará el miedo de Gabriel

Gabriel planea un peligroso movimiento contra su primo Andrés y Los De La Reina están de nuevo en jaque por el regreso de un viejo amor y una noticia inesperada que desata el caos.

©Atresmedia
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 18:47 (hace 7 horas)

El lunes, en el episodio 423 de 'Sueños de libertad', Gabriel se hunde más en su propia mentira al ocultarle a Damián que Begoña está embarazada. Su decisión, motivada por el miedo y la ambición, siembra aún más desconfianza en el seno familiar. María, atenta a cada gesto, comienza a sospechar que algo no encaja en ese embarazo. Mientras tanto, Manuela intenta animar a Claudia tras su ruptura con Raúl, aunque la joven, rota por dentro, confiesa que sus miedos pesan más que el amor.

En paralelo, en la serie diaria de Antena 3, Damián reflexiona sobre el futuro de Perfumerías De la Reina. Descartada la opción de asociarse con Floral, Gabriel le presiona para que confíe en los grandes almacenes italianos, sin imaginar que María descubrirá más adelante su verdadera intención que sería usar esa vía como tapadera para vender la empresa a Brossard. Al otro lado de la colonia, un encuentro fortuito entre Chema y David, antiguo novio de Carmen, reaviva viejas historias que prometen traer consecuencias.

Tasio, ajeno a la relación pasada de su mujer con el obrero, lo reprende sin saber quién es realmente, mientras Digna ofrece su apoyo a Marta en el hospital. Allí, ambas reciben un rayo de esperanza al ver que Andrés comienza a reaccionar. Un momento que cambiará por completo el curso de la historia.

¿Qué pasará el martes?

El martes 28 de octubre, la serie de Diagonal TV continúa por todo lo alto la semana con el capítulo 424. Luz llegará a casa con la gran noticia de que Andrés podría despertar del coma, llenando de emoción a la familia y de miedo a Gabriel, que sabe lo que ese regreso podría significar tras confesarle a su primo la verdad sobre el sabotaje. Mientras, Cristina acabará descubriendo los planes de Luis, y aunque terminará apoyándole, Marta y Tasio le reprocharán haberles ocultado algo tan importante.

Manuela, Claudia y Gaspar en el capítulo 424 de &#39;Sueños de libertad&#39;
Manuela, Claudia y Gaspar en el capítulo 424 de 'Sueños de libertad'

Por otro lado, Irene comunicará a Tasio su marcha definitiva a Madrid junto a José y, con todo esto, en la fábrica estallará la tensión por la venta de las patentes. En medio del caos, Carmen se reencontrará con David, su amor de juventud, y entre ellos volverá a surgir la complicidad de antaño. Asimismo, la dependienta decidirá guardar el secreto y no le contará a Tasio que ella y David fueron novios.

En cuanto a Gaspar y Claudia, ambos harán una reunión con los trabajadores y les propondrán crear una cooperativa para salvar así Perfumerías de la Reina. Sin embargo, cuando todo parece empezar a encauzarse, Gabriel, acorralado y dominado por el pánico, tomará una decisión desesperada: ir al hospital con la intención de acabar con la vida de su primo antes de que despierte. Pero María, que descubrirá por casualidad sus intenciones, correrá tras él decidida a impedirlo. La gran incógnita es ¿llegará a tiempo?

