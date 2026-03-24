'Sueños de libertad' planeará separar a Begoña de su hijo y Gabriel se pondrá muy celoso

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #66 de 3.712
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En el episodio del martes 24 de marzo de 2026, 'Sueños de libertad' ha mostrado cómo Nieves se ha enterado de que Marisol es la amante de Pablo, lo que le ha causado una gran sorpresa y malestar. Mientras tanto, las empleadas de la tienda se han unido y han respaldado la solicitud para lograr una equiparación salarial, mostrando así su compromiso con una mejora en sus condiciones laborales.
Por otro lado, Valentina ha tomado la firme decisión de poner fin a su relación con Andrés, convencida de que era lo mejor para ambos en este momento. En paralelo, Pablo se ha enfrentado directamente a Gabriel, dejando claras sus intenciones sin evitar el conflicto. Salva le ha propuesto a Claudia pasar un rato juntos en el cine, intentando acercarse más a ella, y Marta le ha pedido ayuda a Cloe, confiando en su apoyo para resolver un asunto que le preocupaba desde hace tiempo.
¿Qué pasará mañana?
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Ya en el capítulo del miércoles 25 de marzo de 2026, la ficción producida por Diagonal TV hará perder los nervios a Gabriel a raíz de una decisión de Brossard. Mientras tanto, Beatriz y Álvaro idearán una estrategia para distanciar a Juanito y a Begoña, convencidos de que es lo mejor.
En el ámbito familiar, todos se reunirán para celebrar el éxito alcanzado por Digna, en un ambiente lleno de orgullo y alegría. Sin embargo, Gabriel no será capaz de tolerar la admiración que Julia mostrará hacia sus abuelos, lo que generará en él un profundo malestar y un enorme sentimiento de celos hacia los abuelos de la pequeña.