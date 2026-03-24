'Sueños de libertad' planeará separar a Begoña de su hijo y Gabriel se pondrá muy celoso

Por Redacción |

En el episodio del martes 24 de marzo de 2026, 'Sueños de libertad' ha mostrado cómo Nieves se ha enterado de que Marisol es la amante de Pablo, lo que le ha causado una gran sorpresa y malestar. Mientras tanto, las empleadas de la tienda se han unido y han respaldado la solicitud para lograr una equiparación salarial, mostrando así su compromiso con una mejora en sus condiciones laborales.

Por otro lado, Valentina ha tomado la firme decisión de poner fin a su relación con Andrés, convencida de que era lo mejor para ambos en este momento. En paralelo, Pablo se ha enfrentado directamente a Gabriel, dejando claras sus intenciones sin evitar el conflicto. Salva le ha propuesto a Claudia pasar un rato juntos en el cine, intentando acercarse más a ella, y Marta le ha pedido ayuda a Cloe, confiando en su apoyo para resolver un asunto que le preocupaba desde hace tiempo.

Pablo recibirá la solicitud de Carmen y Claudia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el capítulo del miércoles 25 de marzo de 2026, la ficción producida por Diagonal TV hará perder los nervios a Gabriel a raíz de una decisión de Brossard. Mientras tanto, Beatriz y Álvaro idearán una estrategia para distanciar a Juanito y a Begoña, convencidos de que es lo mejor.

Tasio y Paula vuelven a unirse en 'Sueños de libertad'

Al mismo tiempo, Carmen y Claudia trasladarán a Pablo la solicitud de igualdad salarial, con la intención de que tome cartas en el asunto. Por otro lado,, dejando entrever algo más que una simple amistad.

En el ámbito familiar, todos se reunirán para celebrar el éxito alcanzado por Digna, en un ambiente lleno de orgullo y alegría. Sin embargo, Gabriel no será capaz de tolerar la admiración que Julia mostrará hacia sus abuelos, lo que generará en él un profundo malestar y un enorme sentimiento de celos hacia los abuelos de la pequeña.