ADELANTO 2 DE DICIEMBRE

'Sueños de libertad' recibirá una inesperada visita para Gabriel y revelará secretos de Cristina

Cloe tendrá algo pendiente que hacer tras su encuentro con Marta y Gema intentará que Luis no descubra su preocupación.

'Sueños de libertad' recibirá una inesperada visita para Gabriel y revelará secretos de Cristina
Publicado: Lunes 1 Diciembre 2025 18:20

La marcha de Andrés ha dejado a todos tocados en 'Sueños de libertad', puesto que ha removido emociones que ya habían sido vividas. Al mismo tiempo, también ha tenido presencia en el presente de la empresa y de la familia al generar inquietud después de unas fuertes declaraciones. Y mientras tanto, los secretos han seguido multiplicándose en la colonia. Por su parte, María se ha preparado con mucha ilusión para darle la bienvenida a una nueva etapa de su vida.

Luz ha comunicado al resto una noticia muy inesperada que podría ser decisiva para darle un cambio a todo. Además, Manuela ha sido testigo de una situación que la ha dejado completamente desconcertada y que tenía a Maripaz de protagonista. Sin embargo, no ha tardado en hacérselo saber a Claudia. Por otro lado, ella ha hecho lo posible por penetrar en la conciencia de Damián y conseguir que este se replantee las cosas.

Damián y Digna en 'Sueños de libertad'
Damián y Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En el episodio 449 de 'Sueños de libertad', que se emite el martes 2 de diciembre en Antena 3, la serie producida por Diagonal TV recibirá a una invitada que nadie esperaba en la Casa de la Reina, hecho que dejará a todos completamente sorprendidos. Por otro lado, el proyecto de Joaquín comenzará por fin, pero lo hará marcado por la prisa y la presión, aunque esto no es suficiente para que el hombre pierda su firme voluntad de sacarlo adelante.

Gema está muy preocupada por lo que le pasa, pero preferirá no mostrar nada de esto ante Luis, así que intentará que este no note nada de lo que le ocurre. Marta y Cloe seguirán afianzando su lazo con la visita cultural que han realizado juntas. No obstante, a su vuelta, Cloe tendrá todavía algo pendiente por hacer tras el encuentro.

Gabriel recibe una visita que no esperaba en 'Sueños de libertad'
Gabriel recibe una visita que no esperaba en 'Sueños de libertad'

Cristina descubrirá que alguien está revelando secretos que ella en un principio había contado en confianza. Por eso mismo, comenzará un proceso de replantearse en quiénes puede confiar. Para terminar, la visita inesperada a la casa acabará convertida en un campo de batalla que tendrá a Gabriel como el principal involucrado.

