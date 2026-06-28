'Sueños de libertad': Damián toma una decisión definitiva sobre La Industrial, ¿la venderá?

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
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'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca una nueva semana con un capítulo marcado por importantes decisiones empresariales, confesiones sentimentales y nuevos enfrentamientos familiares. Mientras el futuro de Perfumerías De la Reina continúa siendo una incógnita tras la muerte de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio), varios personajes se ven obligados a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.
Uno de los grandes focos del episodio estará en Damián (Nancho Novo). Después de semanas buscando una solución para garantizar el futuro de la empresa y tras valorar distintas alternativas, el empresario toma una decisión definitiva sobre La Industrial. El movimiento supone un importante punto de inflexión en la estrategia de los De la Reina y podría resultar determinante para el futuro de la compañía.
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Mientras tanto, la vida personal de Miguel (Marco H. Medina) también experimenta un importante avance. Después de semanas de acercamientos, dudas y gestos que dejaban entrever sus sentimientos, el joven reconoce finalmente que Claudia (Isabel Moreno) le gusta, dando un paso que promete marcar un antes y un después en la relación entre ambos personajes.
Dani Tatay) continúa mostrando su apoyo a Begoña (Natalia Sánchez) en uno de los momentos más delicados para ella. Después de los rumores sobre su relación con Eduardo que han circulado por la colonia durante los últimos días, la esposa de Gabriel (Oriol Tarrasón) se mantiene a su lado para ayudarla a afrontar una situación que sigue generando malestar.
Mabel descubre la verdadera cara de su padre respecto a Salva
Además, Salva (Carlos Troya) y Mabel (Dèlia Brufau) descubren cuál es la verdadera opinión que Pablo (Fernando Andina) tiene del cantinero. La conversación deja patente que las diferencias entre ambos siguen muy lejos de resolverse y amenaza con complicar todavía más la relación entre padre e hija.
Precisamente Mabel no está dispuesta a quedarse callada. La joven decide enfrentarse a su padre para defender sus propias decisiones y dejar claro que no piensa renunciar a aquello que considera importante, en una escena cargada de tensión.
Mientras tanto, Paula (Marina Orta) también protagoniza un momento destacado del capítulo cuando reprocha a Tasio (José Milán) su comportamiento con las mujeres. La conversación obliga al De la Reina a enfrentarse a algunas de las decisiones que ha tomado durante los últimos meses y añade una nueva reflexión a su complicada situación personal.