'Sueños de libertad': Tasio recibe una dolorosa carta de Carmen y Gabriel pierde los nervios

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus tramas más intensas con un capítulo marcado por las decepciones sentimentales, los conflictos familiares y nuevas maniobras empresariales. Mientras el futuro de Perfumerías De la Reina sigue en juego, varios protagonistas reciben noticias que podrían cambiar definitivamente el rumbo de sus vidas.

Uno de los momentos más importantes del episodio llegará alrededor de Tasio (José Milán). Después de semanas intentando recomponer su vida tras la marcha de Carmen (Candela Cruz), recibe una carta de su todavía esposa, un mensaje que promete remover viejas heridas y obligarle a afrontar una realidad que lleva tiempo intentando evitar.

Sin embargo, ese no será el único problema al que tendrá que hacer frente. En plena incertidumbre sobre el futuro de La Industrial, Gabriel (Oriol Tarrasón) intenta influir en Tasio respecto a la operación empresarial que podría marcar el destino de la compañía. La situación vuelve a poner al personaje en una posición especialmente delicada.

Gabriel en una escena de 'Sueños de libertad'

Cloe le hace una dolorosa confestión a Marta

Mientras tanto, Gabriel también vivirá una jornada especialmente complicada en el plano personal. El personaje pierde los nervios al conocer que Begoña (Natalia Sánchez) mantiene una amistad con Eduardo, dejando claro que todavía existen asuntos que no ha conseguido superar. La tensión amenaza con provocar nuevas fracturas entre varios personajes de la colonia.

Por otro lado, Nieves (Itziar Atienza) intenta recuperar su vida después de abandonar la cárcel. Lejos de esconderse o bajar la cabeza, decide plantar cara a Don Agustín (Daniel Albaladejo), en un nuevo enfrentamiento que vuelve a evidenciar la distancia que existe entre ambos.

Además, Claudia (Isabel Moreno) sigue preocupada por las consecuencias que toda esta situación está teniendo en la familia. Consciente del sufrimiento que arrastra Miguel (Marco H. Medina), intenta convencerlo para que dé un paso importante que podría ayudar a cerrar algunas heridas abiertas durante los últimos meses.

Por su parte, Cloe (Antea Rodríguez) protagoniza una de las escenas más emotivas del episodio cuando se sincera con Marta (Marta Belmonte) y le hace una dolorosa confesión. La conversación promete marcar un antes y un después en la relación entre ambas y arrojar nueva luz sobre los sentimientos que todavía siguen presentes.