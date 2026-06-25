'Sueños de libertad': la investigación por la muerte de Brossard da un giro inesperado

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un capítulo marcado por las consecuencias de la inesperada muerte de Brossard (Gabriel Ignacio). Mientras la Guardia Civil avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido, los habitantes de la colonia intentan recuperar poco a poco la normalidad, aunque nuevos conflictos personales amenazan con complicar todavía más la convivencia.

Uno de los grandes focos del episodio estará en Nieves (Itziar Atienza). Después de recuperar la libertad y regresar a casa, decide organizar una comida para celebrar este esperado momento junto a sus seres queridos. Sin embargo, la reunión no será tan tranquila como esperaba, ya que la presencia de uno de los invitados no termina de convencer a todos los miembros de la familia.

Al mismo tiempo, la investigación por la muerte de Brossard continúa avanzando. La Guardia Civil encuentra el pastillero del empresario francés, un hallazgo que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido y que mantiene en vilo a varios personajes de la colonia, especialmente a Tasio (José Milán).

Mientras tanto, Marco H. Medina ) y Isabel Moreno ) vuelven a protagonizar algunos de los momentos más. Después delvivido en las últimas semanas, Miguel sorprende a Claudia con un, un gesto que evidencia el cariño que siente por ella, aunque el joven continúarespecto a sus verdaderos sentimientos.

Además, Mabel (Dèlia Brufau) intenta averiguar qué está ocurriendo entre ambos. Convencida de que su hermano podría estar empezando a ilusionarse de nuevo, le pregunta directamente por Claudia, aunque Miguel prefiere restar importancia a la situación.

Tasio con el pastillero de Brossard en una escena de 'Sueños de libertad'

Pablo habla con Salva sobre sus planes de futuro

Por otro lado, Pablo (Fernando Andina) sigue manteniendo una relación distante con Damián (Nancho Novo) pese a la ayuda que este le ha prestado en los últimos días con Nieves en la cárcel. El empresario agradece el apoyo recibido, pero deja claro que todavía existen heridas del pasado que le impiden recuperar la confianza perdida.

En paralelo, Pablo también mantiene una conversación con Salva (Carlos Troya) para conocer mejor cuáles son sus planes de futuro. El interés del personaje por las aspiraciones del joven añade una nueva incógnita sobre el rumbo que podrían tomar sus respectivas historias.