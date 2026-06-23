Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa avanzando en algunas de sus tramas más importantes con un capítulo marcado por las reconciliaciones familiares, los rumores malintencionados y el incierto futuro de Perfumerías De la Reina. Mientras la empresa sigue buscando una solución para evitar el traslado a Marruecos y cierre de la colonia, varios personajes se enfrentan a decisiones que podrían tener importantes consecuencias en los próximos días.

Uno de los momentos más emotivos del episodio llegará alrededor de Nieves (Itziar Atienza) y Miguel (Marco H. Medina). Después de todo lo ocurrido con las causas de la muerte de Alberto (Alfonso Lara) y de las profundas heridas que la situación ha provocado en la familia, Miguel decide por fin perdonar a su madre. El joven ha sido el más afectado por todo lo sucedido y también el último en mantener las distancias, por lo que este paso promete convertirse en una de las escenas más emotivas de la jornada.

Mientras tanto, la situación empresarial sigue siendo una de las principales preocupaciones de la colonia. Cuando parecía que la búsqueda de soluciones empezaba a dar resultados, Cloe (Antea Rodríguez) recibe una llamada que podría resultar decisiva para el futuro de La Industrial. La noticia abre una nueva vía de esperanza en un momento especialmente delicado para los De la Reina y sus trabajadores.

Begoña y Gabriel discuten en una escena de 'Sueños de libertad'

Beatriz vuelve a sembrar la discordia en la colonia

Por otro lado, Beatriz (Xenia Tostado) vuelve a situarse en el centro de una nueva polémica ya que, aprovechando el encuentro entre Begoña (Natalia Sánchez) y Eduardo, decide comenzar a difundir un rumor que no tarda en provocar tensiones y malentendidos dentro de su entorno más cercano. La situación termina afectando también a Gabriel (Oriol Tarrasón) y amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto entre ambos.

Precisamente Begoña y Gabriel protagonizan otra de las historias destacadas del capítulo. Las diferencias entre ellos vuelven a salir a la superficie y desembocan en una discusión relacionada con Eduardo y su relación con Begoña, pues Gabriel no está del todo de acuerdo con la amistad entre su esposa y el conductor de los De la Reina.

Además, Marta (Marta Belmonte) sigue intentando adaptarse a esta nueva etapa junto a Fina (Alba Brunet). Sin embargo, la joven siente que necesita más atención por parte de su pareja, una inquietud que amenaza con generar nuevas tensiones en una relación que no atraviesa su momento más sencillo.

Por último, Tasio (José Milán) vuelve a situarse en el centro de la acción cuando decide enfrentarse directamente a Brossard (Gabriel Ignacio). El movimiento podría tener consecuencias importantes para una operación que se considera fundamental para el futuro de la empresa y mantiene en vilo a numerosos personajes.