'Sueños de libertad' se decepcionará con Tasio y Gabriel interrumpirá una conversación de Andrés y Begoña

Serie relacionada
Sueños de libertad
2024 - Act
España 2 temporadas 314 capítulos
Drama
Popularidad: #61 de 3.684
- 17
- 4
En el episodio del miércoles 3 de diciembre de 2025, 'Sueños de libertad' ha mostrado cómo Andrés ha echado mano de una mentira cuidadosamente pensada para ganarse la confianza de alguien decisivo y así ha conseguido avanzar en sus planes. Al mismo tiempo, Gaspar ha conseguido que Tasio se haya replanteado su manera de ver las cosas, coincidiendo con la petición de Cloe para algo urgente.
Por otro lado, Gabriel ha intentado dar explicaciones a Damián y Marta acerca de sus engaños, aunque la situación se le ha ido complicando por momentos. Tras un encuentro cargado de tensión con Beltrán, Cristina ha tomado una resolución clara. Mientras tanto, han surgido dudas sobre quién ha provocado la inesperada llegada de Delia. A su vez, Carmen se ha quedado con la sensación de estar al margen al descubrir ciertos detalles.
¿Qué pasará mañana?
Ya en el episodio del jueves 4 de diciembre, la ficción producida por Diagonal TV para las tardes de Antena 3 enseñará la confirmación de una sospecha de Cloe, que compartirá también con Luis. La representante de Brossard no dudará en mostrarse decepcionada con Tasio. A su vez, una relación que nadie se esperaba empieza a forjarse dentro de la Casa de la Reina.
De hecho, Carmen tendrá una conversación inesperada con un caballero que le hará olvidar por un momento a Tasio. Además, Andrés y Begoña encontrarán el momento ideal para tener una necesaria conversación a solas, pero Gabriel interrumpirá el momento justo en el momento indicado.