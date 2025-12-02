Por Redacción |

El martes, 'Sueños de libertad' arrancó con varios frentes abiertos. Joaquín comenzó por fin su proyecto, aunque marcado por la prisa y la presión; aun así, mantiene su determinación intacta para sacarlo adelante. Gema, atrapada en sus propios temores, decide evitar que Luis note su preocupación y se esfuerza por actuar con normalidad. Mientras tanto, Marta y Cloe fortalecen su vínculo durante una salida cultural, aunque al volver, Cloe se queda con un asunto pendiente que deberá afrontar.

La tensión en la serie diaria de Antena 3 aumenta cuando Cristina descubre que alguien ha traicionado su confianza revelando secretos que compartió en privado. Esto la obliga a replantearse en quién puede confiar y quién no. Sin embargo, la trama estalla en la casa de De la Reina con una una invitada inesperada que convierte la vivienda en un auténtico caos con Gabriel en el punto de mira.

Agnés Llobet es Gemma en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

El capítulo 450, la serie producida por Diagonal TV hace que todo se revuelva con la aparición de Delia, la madre de Gabriel, en la mansión De la Reina. Su llegada romperá por completo la fachada de Gabriel al obligarle a enfrentarse a la verdad que había ocultado: su madre no estaba muerta, como él siempre había asegurado. Damián y Marta escucharán atónitos las explicaciones de Gabriel, que intentará sostener como puede una historia llena de inconsistencias.

La revelación de la mentira abre una brecha inmediata. En la casa se habla abiertamente de la posibilidad de que alguien haya provocado esta situación., mientras ella misma dudará de si hizo bien en presentarse sin avisar.

En otro frente, Cloe pedirá ayuda urgente a Tasio, obligándolo a dejar de lado su conflicto con Carmen, pero volverán a discutir. Además, se producirá un duro enfrentamiento cargado de reproches y acusaciones entre Andrés y Gabriel con la tensión acumulada de semanas. La discusión deja claro que la rivalidad entre ambos atraviesa ya un punto de no retorno. Begoña también sufrirá las consecuencias de la situación. La actitud de Gabriel hacia su madre y la falta de explicaciones claras generarán una distancia inmediata en el matrimonio.

Andrés y Delia en 'Sueños de libertad'

Cristina se enfrentará directamente a Beltrán por divulgar su adopción sin su consentimiento, dejando muy clara su voluntad de apartarse de él. Damián y Gabriel protagonizarán una profunda conversación donde este último intentará convencer a Damián de vender parte de la empresa familiar. El capítulo se cerrará con Begoña desahogándose con Luz y con Luis acusando a Andrés de utilizar estrategias poco limpias para perjudicar a su primo.