Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, arranca una nueva semana marcada por las consecuencias de los secretos del pasado y las decisiones que podrían cambiar el futuro de varios personajes. Mientras la situación de Nieves (Itziar Atienza) continúa generando preocupación entre sus allegados, una inesperada noticia amenaza con reabrir heridas que parecían cerradas y provoca una gran inquietud en la colonia.

Uno de los momentos más impactantes del episodio llegará alrededor de Luz (Carolina Lapausa). Cuando todavía intenta asumir todo lo ocurrido en las últimas semanas, recibe una noticia que podría tener importantes consecuencias para el caso de Alberto (Alfonso Lara). La información cae como un jarro de agua fría sobre la mujer de Luis Merino (Guillermo Barrientos) y reabre una situación que parecía que tenía una pronta resolución.

Mientras tanto, Digna (Ana Fernández) continúa defendiendo a Nieves frente a quienes siguen cuestionando sus actos. La mujer vuelve a enfrentarse a Don Agustín (Daniel Albaladejo), convencida de que la situación es mucho más compleja de lo que algunos quieren admitir.

Fina y Marta en una escena de 'Sueños de libertad'

Marta le cuenta a Damián el secreto de la Casa de los Montes

Por otro lado, Marta (Marta Belmonte) toma una decisión que llevaba tiempo evitando. La mujer decide contarle toda la verdad a Damián (Nancho Novo) sobre la Casa de los Montes, una confesión que deja al empresario completamente conmocionado y que amenaza con alterar su visión sobre varios de los acontecimientos que han marcado los últimos meses y sobre la posible venta de la casa para competir contra la oferta de Floral sobre la fábrica.

Además, Gabriel (Oriol Tarrasón) debe afrontar las consecuencias de la propuesta que recibió de Beatriz (Xenia Tostado). El personaje toma una decisión sobre su futuro mientras intenta gestionar una situación cada vez más complicada en el terreno personal. Por su parte, Beatriz continúa moviendo ficha y recupera la fotografía que se realizó con Gabriel y Juanito en los días previos, un detalle que podría resultar relevante en los próximos episodios.

Mientras tanto, Paula (Marina Orta) vuelve a verse envuelta en problemas. Después de atravesar una complicada situación económica y personal, Manuela (Pepa Aniorte) la sorprende robando comida en la casa de la que fue expulsada, un descubrimiento que podría provocar un acercamiento entre la relación de ambas.