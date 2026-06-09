Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa avanzando en sus principales tramas con un capítulo marcado por las consecuencias de la detención de Nieves (Itziar Atienza), los conflictos sentimentales y las decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios personajes. Mientras algunos intentan rehacer sus vidas tras los últimos acontecimientos, otros se ven obligados a afrontar situaciones cada vez más complicadas dentro y fuera de la colonia.

Uno de los momentos más importantes del episodio llegará alrededor de Pablo (Fernando Andina) y Nieves. Después de la detención de la mujer, Pablo decide acudir a visitarla en la cárcel, en una escena cargada de emociones y que puede resultar determinante para el futuro de la relación entre ambos. La situación sigue siendo especialmente delicada para toda la familia, que intenta adaptarse a una realidad que nadie esperaba.

Mientras tanto, Damián (Nancho Novo) protagoniza uno de los momentos más emotivos del capítulo. En plena crisis empresarial y cuando el futuro de Perfumerías De la Reina sigue siendo incierto, el empresario recuerda con nostalgia los primeros años de la compañía y a las personas que formaron parte de aquella etapa. Un ejercicio de memoria que le lleva a reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido desde entonces.

Pablo y sus hijos tras la detención de Nieves en 'Sueños de libertad'

La situación de Paula empieza a complicarse

Por otro lado, Paula (Marina Orta) atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Después de perder su empleo y de los problemas de salud sufridos durante los últimos días y ser despedida de su trabajo con las monjas, decide ocultarle a Manuela (Pepa Aniorte) una delicada situación personal. La joven intenta afrontar sola sus dificultades, aunque la realidad amenaza con volverse cada vez más complicada.

En paralelo, Gabriel (Oriol Tarrasón) continúa sin pasar página tras el conflicto con Andrés (Dani Tatay) y decide ajustar cuentas con él, provocando nuevas tensiones que podrían afectar también a otras personas de su entorno y reavivar viejas heridas.

Además, Salva (Carlos Troya) tiene un gesto con Claudia (Isabel Moreno) después de que la joven saliera en su defensa en uno de los momentos más complicados que ha vivido en la colonia. El acercamiento entre ambos sigue fortaleciendo una relación que ha ganado protagonismo durante las últimas semanas.

Por último, Cloe (Antea Rodríguez) afronta una importante decisión relacionada con su futuro. Después de la propuesta que recibió recientemente, la joven debe decidir qué camino quiere seguir, una elección que podría marcar un antes y un después en su vida dentro de la colonia.