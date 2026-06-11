'Sueños de libertad': Beatriz lanza un ultimátum a Gabriel y Marta da un paso por Fina

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un capítulo marcado por las amenazas, las decisiones familiares y los intentos de varios personajes por proteger a las personas que quieren. Mientras la situación de Nieves (Itziar Atienza) sigue centrando buena parte de las preocupaciones en la colonia, otras historias sentimentales y familiares experimentan importantes avances que podrían tener consecuencias en los próximos episodios.

Uno de los grandes focos del capítulo estará en Marta (Marta Belmonte) y Fina (Alba Brunet). Después de los últimos desencuentros relacionados con la posibilidad de independizarse, Marta decide implicarse de lleno en el futuro de ambas y plantea alquilar una nueva casa para poder pasar más tiempo junto a Fina. Sin embargo, la propuesta no termina de convencer a su pareja, que mantiene ciertas dudas sobre el rumbo que está tomando la relación.

Mientras tanto, Damián (Nancho Novo) sigue reorganizando algunos aspectos de su vida y de su patrimonio. En este contexto, se plantea vender la Casa de los Montes, un lugar muy vinculado a algunos de los acontecimientos más importantes vividos recientemente por varios personajes, especialmente por Marta y Fina.

Tasio y Damián en un capítulo de 'Sueños de libertad'

Beatriz presiona a Gabriel en uno de sus momentos más delicados

Por otro lado, la situación entre Gabriel (Oriol Tarrasón) y Beatriz (Xenia Tostado) continúa siendo cada vez más complicada. Después de todo lo ocurrido en las últimas semanas, Beatriz le hace una inesperada propuesta a su todavía marido, una iniciativa que podría alterar por completo los planes que Gabriel tiene para su futuro con Begoña.

La conversación entre ambos no transcurre precisamente de forma tranquila y amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto en una relación marcada por los secretos, las mentiras y las tensiones acumuladas durante los últimos meses.

Además, Damián decide tender una mano a Pablo (Fernando Andina) en uno de los momentos más difíciles que atraviesa la familia Salazar. El empresario le ofrece ayuda para afrontar la complicada situación de Nieves, que continúa en prisión mientras sus allegados buscan la manera de mejorar su situación.

En paralelo, Begoña (Natalia Sánchez) mantiene una importante conversación con Valentina (Ana Carlota Fernández). La mujer decide sincerarse sobre algunos de los problemas que han marcado su relación con Gabriel y compartir con ella detalles de una historia que sigue provocando consecuencias en la colonia.

Por último, Luz (Carolina Lapausa) continúa intentando proteger a quienes la rodean. Después de los últimos acontecimientos relacionados con Alberto (Alfonso Lara), la doctora opta por mantener en privado una parte importante de lo ocurrido, una decisión que podría resultar clave para el futuro de varias personas.