Por Redacción |

La semana ya termina para 'Sueños de libertad'. En el capítulo del jueves 26 de febrero de 2026, la ficción producida por Diagonal TV ha mostrado cómo Carmen y Tasio no han sido capaces de conseguir encontrar un hueco para estar a solas. A su vez, Andrés ha intentado dar con otra solución que evite la decisión extrema que Pablo ha puesto sobre la mesa.

Por su parte, Gabriel ha instigado a Don Agustín para ponerlo en contra de Digna y Miguel ha tenido un enfrentamiento con un empleado bastante agresivo. Mientras tanto, Tasio y Paula han vivido un instante de cercanía que los ha unido aún más. Mabel ha hallado las cartas que Salva ha escrito, llevándose una gran sorpresa. Finalmente, Gabriel ha tratado de tenderle una trampa a Beatriz, aunque no todo ha salido como esperaba.

Nieves, en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el último episodio de la semana, la serie que cumple dos años en emisión y 500 capítulos, mostrará cómo Gabriel tendrá un detalle importante con Begoña. Andrés y Valentina se verán forzados a trabajar codo con codo, poniendo a prueba su conexión. Por su parte, Don Agustín presionará a Digna para que dé el paso y acepte casarse con Damián.

Salva se mete en una pelea en 'Sueños de libertad'

Al mismo tiempo,, una noticia que no encajará nada bien. Miguel, cada vez más convencido, tomará la determinación de dejar su trabajo en el dispensario. Además, Begoña y Beatriz se conocerán y vivirán su primer encuentro cara a cara. Un encuentro que acabará marcado por un robo.

Entretanto, Paula le enseñará a Tasio los secretos del ajedrez y despertará en él una nueva afición, algo que no pasará desapercibido para Carmen, que tendrá la mosca detrás de la oreja. Salva, por su parte, terminará involucrándose en una fuerte pelea de la que no saldrá indemne.