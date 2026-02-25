'Sueños de libertad' vivirá un altercado y Gabriel intentará jugársela a Beatriz

Por Redacción |

'Sueños de libertad' ha emitido un nuevo episodio este miércoles 25 de febrero. En su entrega más reciente, la serie producida en colaboración con Diagonal TV ha incrementado las sospechas de Damián con respecto a Pablo y Marisol. Pese a que los dos intentaron disimular cuando el patriarca los pilló hablando a solas, sobre ellos se encuentra la duda de si realmente se conocían con anterioridad.

Así pues, Damián ha preguntado al nuevo socio de sus hijos sobre la relación que tiene con su secretaria. Mientras tanto, Andrés le ha pedido a Begoña que le dé las explicaciones pertinentes por la actitud que ha adoptado con Gabriel, puesto que no es capaz de comprender la razón por la que el matrimonio está fingiendo felicidad ante el resto del mundo. Ante esa pregunta, Begoña le ha subrayado que su única prioridad es el bienestar de sus hijos.

Mabel en 'Sueños de libertad'

Cloe le ha detallado a Marta cómo ha sido la visita de don Agustín a su despacho, al mismo tiempo que el párroco se ha dedicado a hablar de la sexualidad de la francesa con Digna, quien no ha tardado en dejarle las cosas claras. A su vez, Gabriel se ha reunido con Beatriz con la intención de quitársela de encima para siempre, pero el plan de ella es muy diferente, ya que pasa por quedarse en Toledo durante bastante tiempo.

El altercado violento de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que ya está disponible en Atresplayer y podrá verse en la sobremesa de Antena 3 el jueves 26 de febrero,. Por su parte, Andrés tratará de encontrar una alternativa a la drástica medida propuesta por Pablo.

Gabriel empujará a don Agustín para que sitúe en el bando contrario a Digna y Miguel sufrirá un altercado con un trabajador de tendencias violentas. Tasio y Paula compartirán un momento de complicidad y Mabel se cruzará con las cartas de Salva. Por último, Gabriel tratará de darle la estocada final a Beatriz.