'Supervivientes 2020' vive una guerra de sexos entre chicas y chicos: "Son unos machitos"

Una de las tramas más comunes en cualquier reality es la separación de los grupos entre chicos y chicas. En 'Supervivientes' ha sido de lo más habitual, como ocurrió, por ejemplo, en la edición que ganó Sofía Suescun, que se unió a Raquel Mosquera contra Logan Sampedro, Sergio Carvajal y Hugo Paz. En esta edición de 2020, la prueba de localización ha favorecido que la situación terminé así, ya que ha separado a las chicas - a excepción de José Antonio Avilés- de los chicos.

Playa de los siervos de 'Supervivientes 2020'

Así pues, en 'Supervivientes: Conexión Honduras', comenzaban a cebar el programa como que se había producido un enfrentamiento entre chicos y chicas, para más tarde emitir unos vídeos en los que se veía a los concursantes de ambas islas despotricando de los contrarios. En el primero, eran ellas junto a Avilés quienes lo hacían. Este, precisamente, fue uno de los más críticos, junto a Ivana, que cree que a ella como líder le hicieron de menos, en detrimento de lo que ocurrió con Jorge. "Cuando Jorge era líder, iban todos a hacerse los machitos, conmigo no, porque no me ven competencia", espetaba la italiana.

Mientras, en la otra isla, los chicos se centraban en hablar de ocurrido entre Fani y Rocío Flores. Ferre y Jorge sacaron la cara por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', pero Cristian siguió cebando el conflicto, repitiendo una y otra vez que Fani había llamado a Rocío "materialista". No obstante, en ningún momento se mostraron imágenes que dieran pensar que ellos perciben una "guerra de sexos", algo que sí apuntó Jordi desde plató.

Los colaboradores no ven enfrentamiento

Jordi González cerraba los vídeos opinando que parece que se está desencadenando una guerra de sexos en la isla. Sin embargo, los colaboradores en plató no lo vieron así. Suso, por su parte, apuntó a que lo que se estaba viendo era a "hombres hablando de mujeres y a mujeres hablando de hombres". Violeta apoyaba este argumento: "Rajan unos, rajan otros, independiente de sexos". Sin embargo, a Belén Ro. sí que se le escapó un "machirulos" para referirse al grupo de los chicos.