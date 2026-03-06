'Supervivientes 2026' arranca con los saltos de helicóptero, equipos, concursante sorpresa y nominaciones

Por Adrián López Carcelén | |

La nueva edición de 'Supervivientes' ya es una realidad. El reality de aventura volvió a Telecinco con una primera gala de altura, y es que los saltos desde el helicóptero ocuparon buena parte de la noche. María Lamela fue la primera en hacerlo. La presentadora, que ocupará el lugar que hasta ahora mantenía Laura Madrueño, inauguró su estancia en Honduras con un salto que, a la vez, simboliza su debut en Mediaset.

Con respecto a los concursantes, los primeros en saltar fueron Ivonne Reyes, Toni Elías y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. La televisiva se mostró más nerviosa y menos decidida que sus compañeros, pero aún así, fue capaz de lanzarse al agua tras dedicar el salto a su hijo. Acto seguido, Jaime Astrain, Paola Olmedo e Ingrid Betancor se montaban en el helicóptero para comenzar su aventura en 'Supervivientes 2026'. Jorge Javier Vázquez no desaprovechó la oportunidad de preguntar a la exnuera de Carmen Borrego sobre la familia Campos. "Quiero ser la diferencia", zanjó Olmedo, dejando clara su posición en cuanto al clan familiar.

El salto de Alberto Ávila fue catalogado como el mejor de la noche por la audiencia de 'Supervivientes 2026'

Los siguientes en lanzarse desde el helicóptero fueron Gerard Arias, Claudia Chacón y Maica Benedicto. La exconcursante de 'Gran Hermano' fue quien más dudó antes de tirarse al agua, llegando a asegurar que estaba "colapsando". Después llegó el turno de Álex Guita, Teresa Seco y Alberto Ávila. "Este salto va para todas las familias de España que, al igual que mis padres, sufrieron por mi discapacidad", dijo el atleta paralímpico antes de realizar el salto que la audiencia acabaría coronando como el mejor de la noche. Gabriela Guillén, José Manuel Soto y Alex de la Croix formaron el antepenúltimo grupo, precediendo al integrado por Marisa Jara, Aratz Lakuntza y Alba Paul. La modelo fue la que más tardó en decidirse a saltar al agua, pese a haber dedicado su salto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y de la DANA de Valencia.

La formación de los equipos y los primeros nominados

Una prueba con mucho barro formó los grupos en 'Supervivientes 2026'

Una prueba llena de obstáculos y barro determinaría el futuro de los concursantes de 'Supervivientes 2026'.. Además, la prueba sirvió para asignar la playa en la que vivirá cada grupo durante la primera semana de convivencia., mientras que el equipo azul tendrá que acostumbrarse a la austeridad de Playa Derrota. Asimismo, el concursante con la mejor marca de tiempo de cada grupo se convirtió en el líder del equipo.

La gala concluyó con los primeros nominados de la edición. En Playa Derrota, José Manuel Soto fue el concursante más votado por el grupo. Además, como líder, Jaime Astrain decidió nominar de forma directa a Marisa Jara. Por otro lado, en Playa Victoria, Álex Guita fue el nominado por el grupo mientras que Toni Elías fue el elegido por el líder Gerard Arias para salir a la palestra. Además, 'Supervivientes 2026' anunció una nueva concursante sorpresa, Almudena Porras, que saltará del helicóptero el domingo 8 de marzo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' para unirse a la aventura. No obstante, no será la única, ya que el formato adelantó que habrá más incorporaciones en los próximos días.